Saúde A miopia, dificuldade de enxergar à distância, está crescendo em uma velocidade assustadora no País

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Uso de telas agrava problemas de miopia entre crianças e jovens. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nas férias, toda criança deveria passar por exame oftalmológico antes de retornar às aulas. Isso porque, a miopia, dificuldade de enxergar à distância, está crescendo em uma velocidade assustadora no País. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram que a falta de óculos é a maior causa de cegueira. Pior: no Brasil a maioria das crianças nunca foi ao oftalmologista.

Como se não bastasse, o relatório da OMS revela em 2030 a miopia vai atingir 35,5% dos brasileiros e ter um aumento maior que a média mundial. Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, presidente do Instituto Penido Burnier, a correção da miopia é essencial para o aprendizado.

“Isso foi comprovado em um levantamento com 36 mil crianças das escolas públicas que receberam óculos durante uma ação social promovida pelo hospital em parceria com a prefeitura de Campinas” pontua. Após um ano de uso dos óculos 50% tiveram melhora no desempenho escolar e 36,2% ficaram menos agitadas, uma comprovação da importância do acompanhamento da saúde ocular na infância.

Causas

O oftalmologista afirma que a miopia é hoje a principal causa de deficiência visual reversível. Pode ser corrigida com óculos ou lente de contato. É desencadeada por herança genética quando os dois pais ou um deles é míope. Mas o aumento exponencial da miopia na infância está relacionado ao esforço visual para perto imposto pela vida digital e à falta de exposição ao sol, pontua.

Um levantamento realizado por Queiroz Neto no hospital com 360 crianças na faixa etária de 6 a 9 anos mostra que o uso intensivo das telas praticamente dobrou a prevalência da miopia entre os participantes. O oftalmologista explica que se trata de uma miopia acomodativa, causada pelo espasmo nos músculos ciliares que movimentam o cristalino para focalização nas várias distâncias. A recomendação para evitar esta paralização da musculatura dos olhos é não ultrapassar 2 horas contínuas de uso das telas, recomenda.

Risco da alta miopia

Para o especialista hoje um dos maiores desafios da Oftalmologia é prever a alta miopia. Isso porque, acima de 6 graus a miopia pode causar descolamento de retina, glaucoma, catarata precoce e degeneração macular, importantes causas de deficiência visual grave que reduzem a produtividade e aumentam os custos sociais relacionados à falta de acompanhamento oftalmológico. Pior: a estimativa é que 1 em cada 10 míopes ultrapasse o marco de seis dioptrias ou graus. A boa notícia é que uma pesquisa inédita mostra que a IA (Inteligência Artificial) somada à imagem do fundo do olho podem prever a alta miopia anos antes da progressão, tornando a indicação de tratamentos preventivos mais precisa.

Consequências

Queiroz Neto afirma que a miopia, também aumenta a tendência à depressão e insônia, sobretudo entre altos míopes, conforme ficou demonstrado em outro estudo publicado na Nature .

“Isso acontece porque todo nosso organismo – da temperatura do corpo, à pressão arterial, frequência cardíaca, fome, estado emocional e sono – é regido pela luz que sensibiliza células fotossensíveis da retina e avisa uma porção de nosso cérebro quando é dia ou noite”, pontua.

Prevenção

O especialista ressalta que poucos pais conseguem restringir o tempo de uso das telas porque hoje as crianças estudam pelo computador ou celular. A boa notícia é que a miopia pode ser prevenida com duas horas/dia de atividades externas durante o dia. Isso porque, o sol estimula a produção da dopamina, hormônio que controla o crescimento do olho, maior nos míopes.

Hoje também já estão disponíveis lentes de contato e de óculos que controlam a progressão da miopia. As lentes comuns, explica, corrigem a visão, mas na periferia da retina jogam a imagem à frente da retina estimulando o crescimento axial do olho e, portanto, a progressão da miopia. Nas novas lentes de contato e óculos as imagens se formam exatamente encima da retina em toda sua extensão e isso permite o controle da miopia. Não significa que estaciona totalmente, apenas controla.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/a-miopia-dificuldade-de-enxergar-a-distancia-esta-crescendo-em-uma-velocidade-assustadora-no-pais/

A miopia, dificuldade de enxergar à distância, está crescendo em uma velocidade assustadora no País