Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

O colegiado atuará até que a situação seja totalmente normalizada no Estado Foto: Defesa Civil/Divulgação

O Ministério das Comunicações criou um comitê de crise para apoiar o Rio Grande do Sul no restabelecimento dos serviços de telecomunicações e nas ações humanitárias nas áreas atingidas pelos temporais que castigaram o Estado no início deste mês.

A portaria, publicada nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial da União, estabelece que o colegiado atuará até que a situação seja totalmente normalizada, sem prazo de duração.

“Não iremos descansar enquanto não estiver assegurada a volta à normalidade para a região Sul”, garantiu o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ao destacar a importância das telecomunicações para que as equipes de apoio humanitário possam atuar. “A comunicação, especialmente pela internet, também é um direito que devemos assegurar a todos”, prosseguiu.

O Ministério das Comunicações anunciou que 39 cidades tiveram o sinal de telefonia móvel afetado e depois restabelecido. Além disso, foram instaladas 13 antenas de conexão banda larga via satélite nos municípios de Encantado, Roca Sales, Muçum, Santa Tereza, Lajeado e Arroio do Meio, com o objetivo de melhorar a conectividade durante o processo de reconstrução da região.

O comitê de crise será coordenado pelo ministro das Comunicações e terá a participação de outros seis integrantes da pasta, além de dois representantes da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e dois da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

A atuação do grupo tem como objetivo levantar informações e estabelecer prioridades sobre os danos causados aos sistemas de telecomunicações, além de coordenar doações e a prestação de apoio logístico para o atendimento das necessidades da população atingida pelos efeitos do ciclone extratropical.

2023-09-13