Política Supremo começa a julgar os primeiros réus acusados de participação nos atos extremistas de 8 de janeiro

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os acusados respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e dano contra o patrimônio público Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Os acusados respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada e dano contra o patrimônio público. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar na manhã desta quarta-feira (13) os primeiros réus acusados de participação nos atos extremistas de 8 de janeiro, que resultaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília.

Estão na pauta de julgamento da Corte quatro ações penais que têm como réus Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Três deles continuam presos de forma preventiva. Eles são acusados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) de participarem efetivamente da depredação do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.

Os acusados respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e dano contra o patrimônio público com uso de substância inflamável. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão.

O julgamento dos réus será feito individualmente. A sessão começou com a manifestação do relator das ações penais, ministro Alexandre de Moraes, que leu o resumo de cada processo.

Desde o início das investigações, 1,3 mil investigados se tornaram réus no STF. No mês passado, Moraes autorizou a PGR a propor acordos de não persecução penal para cerca de 1 mil investigados que estavam no acampamento montado em frente ao quartel do Exército em Brasília e não participaram da depredação de prédios públicos.

Conheça os quatro réus

Aécio Lucio Costa Pereira: morador de Diadema (SP), Aécio tem 51 anos e é técnico em sistemas de saneamento da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Ele estava de férias quando foi a Brasília em um ônibus fretado por um grupo chamado “Patriotas”. Foi preso em flagrante dentro do Senado.

Thiago de Assis Mathar: preso em flagrante dentro do Palácio do Planalto em 8 de janeiro, Thiago de Assis Mathar tem 43 anos e mora em São José do Rio Preto (SP). Ele trabalha como autônomo fazendo manutenções domésticas elétricas e hidráulicas. Em depoimento, disse que foi a Brasília de ônibus em uma caravana que partiu de Penápolis e passou por Rio Preto.

Moacir José dos Santos: paranaense de Cascavel, Moacir dos Santos, de 52 anos, foi preso em flagrante dentro do Palácio do Planalto. Ele viajou para Brasília em um ônibus fretado com mais de 60 pessoas e não pagou pela viagem.

Matheus Lima de Carvalho Lazaro: mora em Apucarana (PR), onde trabalha de entregador. Viajou de ônibus de sua cidade até Brasília e disse, em depoimento, que pagou pelas despesas da viagem. Foi preso na região da Praça do Buriti. Ele tem 24 anos e estava carregando um canivete.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/supremo-comeca-a-julgar-os-primeiros-reus-acusados-de-participacao-nos-atos-extremistas-de-8-de-janeiro/

Supremo começa a julgar os primeiros réus acusados de participação nos atos extremistas de 8 de janeiro

2023-09-13