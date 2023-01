Política Governo federal dispensa 40 militares que atuavam no Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Lula afirmou ver conivência de integrantes das Forças Armadas e da Polícia Militar com os manifestantes radicais que invadiram as sedes dos Três Poderes. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo federal dispensou, nesta terça-feira (17), 40 militares que recebiam gratificação para atuar na Coordenação de Administração do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

As portarias da Secretaria-Geral da Presidência com as dispensas foram publicadas no Diário Oficial da União. Elas atingem militares de patentes mais baixas (soldados, cabos e sargentos) que atuavam, por exemplo, na segurança do Alvorada. Os militares permanecem nas Forças Armadas, porém, em outras atividades.

Na semana passada, o presidente Lula afirmou ver conivência de integrantes das Forças Armadas e da Polícia Militar do Distrito Federal com os manifestantes radicais que invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Lula também se queixou que ainda não tem condições de realizar sua mudança para o Palácio da Alvorada em razão do estado de conservação da residência oficial.

A Secretaria-Geral também dispensou nesta terça um cabo da Aeronáutica que atuava na Coordenação de Administração da Granja do Torto, um tenente que estava na Coordenação-Geral de Administração das Residências Oficiais e um tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal que era coordenador da Diretoria de Apoio às Residências Oficiais.

GSI

O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) também dispensou, nesta terça, três militares que ocupavam o cargo de assessor técnico militar da Coordenação-Geral de Operações de Segurança Presidencial.

