Por Redação O Sul | 5 de abril de 2020

A AGU enviou resposta porque o ministro Alexandre de Moraes determinou a Bolsonaro que informasse ações adotadas contra disseminação do vírus Foto: Divulgação

A AGU (Advocacia Geral da União) afirmou neste sábado (04), em documento enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal), que o governo federal segue as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) para o enfrentamento da pandemia do coronavírus.

O documento foi enviado porque, na última quarta-feira (01), o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou ao presidente Jair Bolsonaro que informasse ao tribunal as medidas adotadas.

Moraes pediu as informações na ação em que a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) pediu ao STF que determine a Bolsonaro o cumprimento de algumas ações. Entre as medidas solicitadas pela OAB estão: seguir o protocolo da OMS; respeitar as determinações dos governadores sobre isolamento; e não interferir na atuação técnica do Ministério da Saúde.

“Ao contrário do que alega o autor [OAB], todas as medidas adotadas visam garantir as orientações não só do Ministério da Saúde, mas também da Organização Mundial da Saúde. Tais medidas também visam garantir o isolamento social necessário para evitar a rápida disseminação do novo coronavírus”, afirmou a AGU no documento.

“Vale lembrar que o Poder Executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Assim, todas as orientações do Ministério da Saúde advêm, e por isso encontram a chancela, do próprio governo federal”, acrescentou o órgão.

Nas últimas semanas, Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deram opiniões diferentes sobre o combate ao novo coronavírus. Segundo o próprio presidente, os dois estão “se bicando há algum tempo”. Enquanto o ministro defende o isolamento, assim como orienta a OMS, Bolsonaro tem defendido o fim do “confinamento em massa” e a reabertura do comércio.

