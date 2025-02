Rio Grande do Sul Governo federal e Fundação Getulio Vargas discutem parceria para fortalecer a agricultura familiar no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

A colaboração visa a criação de estratégias para mitigar os efeitos das crises climáticas. Foto: Divulgação A colaboração visa a criação de estratégias para mitigar os efeitos das crises climáticas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (MDA/RS), Milton Bernardes, esteve reunido nesta quinta-feira (27) com o diretor da Fundação Getulio Vargas (FGV), José Henrique Paim, na sede da instituição, no Rio de Janeiro. O encontro teve como principal objetivo discutir uma futura colaboração entre o MDA/RS e a FGV para o desenvolvimento de soluções que enfrentem os desafios da agricultura familiar no estado, especialmente em relação aos impactos da estiagem e das enchentes.

O encontro contou, ainda, com o Superintendente de Negócios e Relações Internacionais da FGV/DGPE, Emilio Munaro. Milton Bernardes destacou que a reunião foi extremamente positiva. Segundo o superintendente, Paim designou um técnico para apoiar o andamento da parceria, sinalizando o comprometimento da Fundação com a causa.

A colaboração entre as duas instituições visa, entre outros objetivos, a criação de estratégias para mitigar os efeitos das crises climáticas, como a seca e as enchentes, que têm afetado a produção e a segurança alimentar das famílias agricultoras no Rio Grande do Sul. Além disso, o MDA/RS e a FGV pretendem trabalhar juntos para fortalecer a agricultura familiar no Estado.

Milton Bernardes revelou que, como desdobramento do encontro, será realizada uma nova reunião técnica entre as equipes da Superintendência do MDA/RS e da FGV. O formato dessa reunião – que poderá ser presencial, virtual ou híbrido – ainda será definido.

“Saio da reunião muito contente com o interesse da FGV e com a disposição em trabalhar conosco para encontrar soluções práticas e eficazes para os agricultores familiares do Rio Grande do Sul. A parceria com a FGV representa um passo importante para fortalecer a nossa agricultura e garantir a segurança alimentar para as famílias do campo”, afirmou Milton Bernardes.

2025-02-27