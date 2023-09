Rio Grande do Sul Governo federal envia 13 antenas digitais para restabelecer sinal de internet no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

O Ministério das Comunicações disponibilizou as antenas digitais e a Força Aérea Brasileira ajudou a transportá-las durante a madrugada Foto: Divulgação O Ministério das Comunicações disponibilizou as antenas digitais e a Força Aérea Brasileira ajudou a transportá-las durante a madrugada. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo federal atendeu solicitação de prefeitos e já enviou 13 antenas digitais para restabelecer o sinal de internet e a comunicação nos municípios impactados pelas fortes chuvas e enchentes no Vale do Taquari.

A informação é do presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Edegar Pretto, que articulou o atendimento da demanda junto aos demais integrantes da comitiva enviada pelo presidente Lula, na quarta-feira (06), à região, para prestar solidariedade e anunciar medidas emergenciais de ajuda, entre elas, a doação de 5 mil cestas de alimentos por parte da Conab.

“O secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, me passou em primeira mão a notícia de que 13 antenas digitais já estão em Porto Alegre e a caminho do Vale do Taquari. Aqui em Brasília, mesmo no feriado de 7 de setembro, seguimos trabalhando para ajudar as vítimas da chuva. Nós vamos agir com rapidez, tudo o que estiver ao alcance do governo federal, na liderança do presidente Lula, nós faremos pelo Rio Grande do Sul”, reforçou Pretto.

Os representantes do governo federal se reuniram com prefeitos da região, em Lajeado, ocasião em que instruíram sobre os procedimentos necessários por parte das prefeituras para agilizar a liberação de recursos.

Além disso, ouviram relatos e acolheram demandas dos gestores, entre elas, a urgência do restabelecimento da comunicação na região, já que algumas comunidades encontram-se completamente isoladas.

Conforme o secretário Wolff, ainda na quarta-feira, o Ministério das Comunicações disponibilizou as antenas digitais e a Força Aérea Brasileira ajudou a transportá-las durante a madrugada. “As antenas serão distribuídas para as cidades da região que mais precisam restabelecer a comunicação”, explicou.

