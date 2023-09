Grêmio Justiça mantém penhora da Arena do Grêmio e determina avaliação sobre valor do estádio

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com a decisão, a penhora do estádio ainda está mantida Foto: Reprodução Com a decisão, a penhora do estádio ainda está mantida (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a decisão da penhora da Arena do Grêmio, a gestora do estádio recorreu na Justiça para evitar a decisão. Nesta quarta-feira (06), a Justiça se manifestou e negou o recurso que foi encaminhado pela Arena e determinou avaliação sobre o valor do estádio. A juíza Adriana Cardoso dos Reis, da 37ª Vara Cível de São Paulo, foi a responsável pela decisão atual.

Com isso, a penhora da Arena segue mantida. A penhora acontece quando o credo, no caso, os bancos, entra com ação na Justiça para exigir o pagamento das dívidas após esgotar alternativas de cobrança.

“Conheço dos embargos de declaração, porém deixo de acolhê-los, porque a decisão embargada não contém omissão, contradição nem obscuridade. Na verdade, a parte embargante se insurge contra o teor da decisão, que deverá ser objeto de discussão por meio da via processual adequada”, disse a juíza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/justica-mantem-penhora-da-arena-do-gremio-e-determina-avaliacao-sobre-valor-do-estadio/

Justiça mantém penhora da Arena do Grêmio e determina avaliação sobre valor do estádio

2023-09-07