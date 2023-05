Política Governo federal lança edital com quase 6 mil vagas para o Programa Mais Médicos

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal lançou, nesta segunda-feira (22), um edital para o Programa Mais Médicos com 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios brasileiros. As inscrições começam na sexta-feira (26) e prosseguem até o dia 31 deste mês.

A prioridade inicial é para a convocação de profissionais brasileiros formados no País. Mas médicos formados no exterior, sejam eles nascidos no Brasil ou estrangeiros, também serão convocados nas vagas remanescentes.

De acordo com o governo, o edital foi aberto para “recompor vagas ociosas dos últimos quatros anos”. Além disso, 1 mil dessas vagas serão para atender a região da Amazônia.

A bolsa concedida pelo programa será de R$ 12.386,50 por 48 meses, prorrogáveis pelo mesmo período. A expectativa do governo é de que a seleção aconteça em junho e, no fim do mês que vem, os profissionais comecem a trabalhar nas regiões designadas.

A seleção se dará por meio de avaliação do currículo dos candidatos, com pontuações para cada formação a mais ou experiência anterior que o médico tenha. Cada candidato poderá fazer 90 pontos ao todo.

“O novo Mais Médicos está ofertando quase 6 mil vagas no programa e quem participa tem a chance de garantir a formação em medicina de família e comunidade. Nosso objetivo é que os profissionais com registro no Brasil ocupem as vagas que estão sendo ofertadas e, por isso, pensamos em tantas estratégias de incentivo”, afirmou o secretário nacional de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes.

O governo quer que até o fim do ano o programa conte com 28 mil médicos atendendo em todo o Brasil. Entre as novidades do edital, estão o tempo de contrato (de três para quatro anos), a possibilidade de licenças maternidade (seis meses) e paternidade (20 dias), a especialização em medicina da família e comunidade e a possibilidade de mestrado em saúde da família.

2023-05-22