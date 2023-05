Mais de 200 mil pessoas desapareceram no Brasil entre 2019 e 2021, de acordo com um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cento e doze mil foram encontradas nesse período. Em média, são 183 desaparecidos por dia no País.

Os adolescentes de 12 a 17 anos são os que mais desaparecem no Brasil (29,3%); 10% dos desaparecidos são jovens de 25 a 29 anos; 6,6% são pessoas com mais 60 anos; e 3,1%, crianças.

O País ainda não tem um banco de dados unificado com todas as pessoas que desaparecem. Em 2019, o governo sancionou a Lei da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Essa lei previa a criação de um cadastro nacional que até hoje não existe. Segundo o Ministério da Justiça, a previsão é de que esse sistema unificado seja criado até o fim deste ano.