Mundo Vencedores do Prêmio Nobel se reúnem em cúpula global para discutir o combate às fake news

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A reunião será realizada em Washington, nos Estados Unidos, a partir desta quarta-feira Foto: Reprodução A reunião será realizada em Washington, nos Estados Unidos, a partir desta quarta-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Onze vencedores do Prêmio Nobel participarão nesta semana de uma cúpula mundial para discutir formas de combater as fake news e tentar encontrar soluções para a disseminação de notícias falsas.

Entre os participantes, estão as jornalistas Tawakkol Karman e Maria Ressa, ganhadoras do Nobel da Paz em 2011 e 2021, respectivamente. As duas são defensoras da liberdade de expressão e da luta contra líderes autoritários e estão engajadas no combate às fake news.

Outros vencedores do prêmio são de áreas científicas como química e física. A Cúpula do Prêmio Nobel Sobre Verdade, Confiança e Esperança acontecerá em Washington, nos Estados Unidos, de quarta (24) a sexta-feira (26).

A Fundação Nobel, responsável pela gestão e administração do prêmio de mesmo nome e organizadora da cúpula em conjunto com a Academia Nacional de Ciências dos EUA, afirmou que a disseminação de notícias falsas é um dos maiores problemas da atualidade no mundo todo.

O diretor-executivo da Fundação Nobel, Vidar Helgesen, explicou o interesse da entidade no assunto. “Temos uma situação global onde desinformação e desconfiança nas ciências criam desafios para todas as disciplinas do Prêmio Nobel. A ciência é sobre a busca da verdade. A literatura é sobre um tipo diferente de busca da verdade e liberdade de expressão. E a desinformação pode minar a paz e a estabilidade dentro dos países e entre vários países”, disse ele em entrevista à CNN.

O presidente da Academia Nacional de Ciências dos EUA, Marcia McNutt, afirmou que “a verdade nunca importou tanto quanto hoje”. “Vimos isso em termos do número de mortos pela pandemia. Nós vimos isso em termos de resultados de disputas políticas, que estão sendo manipuladas em uma direção ou outra por meio de desinformação”, declarou.

A cúpula vai discutir várias propostas diferentes para reduzir o impacto da desinformação entre as pessoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/vencedores-do-premio-nobel-se-reunem-em-cupula-global-para-discutir-o-combate-as-fake-news/

Vencedores do Prêmio Nobel se reúnem em cúpula global para discutir o combate às fake news

2023-05-22