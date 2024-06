Rio Grande do Sul Governo federal libera adesão a auxílio de R$ 1.412 a trabalhadores do Rio Grande do Sul; saiba como participar

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Inscrições para empresas de municípios em situação de calamidade podem ser feitas a partir desta quinta-feira (20) Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Ministério do Trabalho e Emprego publicou, nesta quinta-feira (20), uma portaria com as regras para que empresas do Rio Grande do Sul façam parte do programa do governo federal de Apoio Financeiro aos trabalhadores do Estado.

O programa pagará duas parcelas de R$ 1.412,00 durante julho e agosto aos pescadores e empregados, inclusive estagiários e aprendizes, ativos e com remuneração enviada ao eSocial em pelo menos uma folha de pagamento entre março e maio de 2024.

Podem se inscrever as empresas dos municípios em situação de calamidade por conta das enchentes que atingiram o estado, além de pescadoras e pescadores profissionais. Nestes casos, a adesão deve ser feita entre esta quinta-feira e o próximo dia 26.

Empregados domésticos também têm direito às parcelas, mas a adesão deve ser feita no período de 29 de junho a 26 de julho. Assim como para os outros beneficiários, o pagamento do valor será nos meses de julho e agosto.

Como aderir ao programa?

As empresas precisam declarar que houve redução de faturamento e da capacidade de operação do estabelecimento por conta da tragédia climática. O processo deve ser feito via Portal Emprega Brasil, na área “Empregador”.

Em caso de adesão, as empresas terão o dever de manter o empregado por pelo menos quatro meses, contando os do recebimento das parcelas e os dois seguintes. O pagamento será feito diretamente aos empregados.

Para acompanhar o processo de concessão, o empregador pode acessar a Carteira de Trabalho Digital do portal do governo “gov.br”. Lá é possível monitorar a data de pagamento das parcelas aos trabalhadores.

