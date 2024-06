Porto Alegre Defesa Civil emite alerta para temporais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

O alerta tem vigência até a noite de sexta-feira. Foto: Alex Rocha/PMPA O alerta tem vigência até a noite de sexta-feira. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo para o risco de temporais isolados e chuvas intensas com volumes que podem variar entre 30 e 80 milímetros por dia. O alerta tem vigência até a noite desta sexta-feira (21). A previsão inclui rajadas de ventos superiores a 70 km/h, descargas elétricas e eventual queda de granizo.

O órgão orienta que a população, caso esteja em trânsito, procure um local seguro e aguarde o nível da água baixar. É recomendado evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos, inundações e deslizamentos. Em situações de emergência, a população deve buscar auxílio e abrigo temporário junto a parentes ou amigos, ou utilizar a estrutura disponibilizada pela prefeitura.

Devido ao risco de transtornos, como inundações e enxurradas em córregos, arroios e rios, a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae) – formada por diversos órgãos municipais e estaduais – monitora as condições climáticas e os níveis do Delta do Jacuí. As equipes estão preparadas para prestar assistência à população conforme necessário.

Para dúvidas e emergências, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

