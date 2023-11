Política Governo federal monta força-tarefa interministerial para receber e auxiliar os brasileiros vindos da Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Brasileiros vindos da Faixa de Gaza devem desembarcar em Brasília no domingo Foto: FAB/Divulgação Brasileiros vindos da Faixa de Gaza devem desembarcar em Brasília no domingo. (Foto: FAB/Divulgação) Foto: FAB/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal montou uma força-tarefa interministerial para receber os brasileiros e seus familiares repatriados da Faixa de Gaza. O grupo, autorizado a deixar a região nesta sexta-feira (10), deve desembarcar em Brasília no domingo (12).

A chamada Operação de Acolhimento é coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e conta também com a atuação dos ministérios do Desenvolvimento Social e da Saúde.

A operação está sendo organizada há pelo menos 20 dias. O grupo terá à disposição serviços de abrigo, documentação e alimentação, além de apoio psicológico, cuidados médicos e imunização.

O Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, vai dar apoio na regularização de documentos do grupo. Para aqueles que não tiverem familiares no Brasil, a pasta vai providenciar abrigo. As opções para os cidadãos palestinos são a entrada com visto brasileiro, pedido de admissão excepcional ou pedido de refúgio.

“O acolhimento integral desses cidadãos reflete o compromisso do Brasil e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em particular, com os direitos humanos e o direito humanitário”, afirmou o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governo-federal-monta-forca-tarefa-interministerial-para-receber-e-auxiliar-os-brasileiros-vindos-da-faixa-de-gaza/

Governo federal monta força-tarefa interministerial para receber e auxiliar os brasileiros vindos da Faixa de Gaza

2023-11-10