Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

A saída dos brasileiros e de outros estrangeiros ocorre pela cidade de Rafah, na fronteira com o Egito. (Foto: Reprodução)

Após uma longa espera, os brasileiros e familiares foram autorizados a deixar a Faixa de Gaza nesta sexta-feira (10), em meio à guerra entre Israel e Hamas.

O grupo é formado por 34 pessoas, que estavam no Sul da Faixa de Gaza, nas cidades de Khan Younis e Rafah. O Itamaraty informou que os brasileiros e seus familiares se dirigiram ao posto fronteiriço de Rafah às 7h desta sexta no horário local (2h no horário de Brasília) para realizar os trâmites necessários para a entrada no Egito e posterior repatriação ao Brasil.

Um avião presidencial está no Cairo, capital do Egito, à espera do grupo. A chegada no Brasil está prevista para este domingo (12). A aeronave deve fazer escalas em Roma (Itália), Las Palmas (Espanha) e Recife (PE), antes da chegada ao destino final, Brasília.

Além dos brasileiros, foram liberados para deixar a Faixa de Gaza nesta sexta cidadãos dos Estados Unidos (14 pessoas), Canadá (266), Romênia (107), Indonésia (6), Polônia (26), Rússia (85), Índia (7), Albânia (14), China (10), Dinamarca (4), Alemanha (6), Holanda (2), Nova Zelândia (12) e Malásia (2).

2023-11-10