Política Governo federal planeja recriar a TV Brasil Internacional

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Fábio Faria assumiu o Ministério das Comunicações no mês passado Foto: Alan Santos/PR

O governo federal planeja recriar a TV Brasil Internacional. A programação do canal será voltada ao público estrangeiro para melhorar a imagem do País no exterior.

Uma das ideias do ministro das Comunicações, Fábio Faria, é tornar disponível o conteúdo da TV Brasil Internacional pelo serviço de streaming, para ser acessado por smartphones, tablets e televisões ligados à internet, além de usar programas já realizados pela EBC (Empresa Brasileira de Comunicação).

As críticas da imprensa e organismos estrangeiros incomodam o governo, para quem as notícias não correspondem à realidade. No encontro da Cúpula do Mercosul, realizado na quinta-feira (02), por videoconferência, Bolsonaro afirmou que buscará um esforço para “desfazer opiniões distorcidas” sobre a política ambiental do Brasil no exterior.

A proposta de usar o streaming é uma das alternativas para executar o projeto sem aumentar os custos para a emissora pública. Fábio Faria se comprometeu com o presidente Jair Bolsonaro – que diversas vezes já defendeu a privatização da EBC – a tornar o conglomerado de emissoras de TV, rádio e agência de notícias mais eficiente.

