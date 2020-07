Educação Rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul alcança o primeiro lugar no ranking do Enem

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Os alunos gaúchos obtiveram, em 2019, o melhor nível de proficiência em redação e prova objetiva Foto: Divulgação Os alunos gaúchos obtiveram, em 2019, o melhor nível de proficiência em redação e prova objetiva. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul alcançou o primeiro lugar no ranking do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). No comparativo com as redes estaduais das 27 unidades da Federação, os alunos gaúchos obtiveram, em 2019, o melhor nível de proficiência em redação e prova objetiva, com notas de 569,88 e 491,7, respectivamente.

Os dados foram publicados no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Em 2018, a rede estadual gaúcha foi a quarta colocada em redação, com nível de proficiência de 488,13. Na prova objetiva, no mesmo ano, o desempenho chegou a 503,2, o que garantiu a quinta colocação.

Conforme o secretário da Educação do RS, Faisal Karam, o resultado é fruto da dedicação de servidores e educadores da rede. “Realizamos um trabalho focado na redução da evasão escolar e com contato próximo das escolas e da comunidade escolar por meio de projetos como o Seduc em Missão. Acima de tudo, contamos com uma equipe interna de servidores comprometidos e professores que, mesmo diante de tantos desafios, trabalham de forma incessante para transformar a educação do Estado”, destacou.

As datas das provas do Enem deste ano ainda estão indefinidas por causa da pandemia de coronavírus.

