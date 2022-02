Política Governo federal registra superávit de 76 bilhões de reais em janeiro, recorde para o mês

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

O superávit acontece quando as receitas do governo foram suficientes para cobrir as despesas públicas do período. Foto: José Cruz/Agência Brasil O superávit acontece quando as receitas do governo foram suficientes para cobrir as despesas públicas do período. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

As contas do Governo Central registraram superávit primário de R$ 76,539 bilhões em janeiro de 2022. Além de ser 59,4% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado, o valor é o melhor da série histórica, iniciada em 1997, para meses de janeiro.

O resultado foi melhor que a mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Economia, que indicava um saldo positivo de R$ 44,0 bilhões.

Os dados foram divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional nesta quinta-feira (24). O superávit acontece quando as receitas do governo foram suficientes para cobrir as despesas públicas do período.

O resultado primário do Governo Central inclui as contas do Tesouro Nacional, do Banco Central e da Previdência Social, excluídas as despesas com juros. Em janeiro deste ano, a Previdência Social registrou déficit de R$ 16,0 bilhões, enquanto o Tesouro Nacional e o Banco Central apresentaram, juntos, superávit de R$ 92,5 bilhões.

Enquanto as despesas do Governo Central avançaram 2,2% de janeiro de 2021 para janeiro de 2022, as receitas saltaram 17,8% no período.

Em 2021, o Governo Central registrou o primeiro superávit após oito anos no vermelho, com resultado positivo em R$ 35,1 bilhões. Para este ano, a meta fiscal é um déficit primário de até R$ 170,5 bilhões.

