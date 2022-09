A portaria publicada estabelece ainda que o número máximo de parcelas será de 24, e a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês. O governo, por meio da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, será responsável por descontar dos benefícios as parcelas do empréstimo mensalmente. Assim, o beneficiário vai receber apenas o valor restante.

É obrigatório que sejam informados a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo no momento da contratação junto às instituições financeiras. É proibida a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito e de outras taxas administrativas, além do estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

De acordo com as regras, se o pagamento do benefício for suspenso, o empréstimo não será cancelado. Ou seja, mesmo se deixar de receber o Auxílio Brasil, o beneficiário precisa se organizar para pagar todos os meses o empréstimo até o final do prazo do contrato, depositando na sua conta o valor das parcelas.