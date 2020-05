Governo federal muda a direção-geral do órgão responsável por obras contra secas

Mudança no DNOCS foi publicada no Diário Oficial da União. (Foto: Reprodução)

Mudança no DNOCS foi publicada no Diário Oficial da União

O governo federal decidiu mudar a direção-geral do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). Nesta quarta-feira (06), foi publicada no Diário Oficial da União uma portaria que exonera José Rosilonio Magalhães de Araujo e nomeia Fernando Marcondes de Araujo Leão para substituí-lo.