Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul aumentou para 87, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (06) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Os últimos óbitos ocorreram em Carlos Barbosa (um homem de 82 anos), Lajeado (uma mulher de 72 anos), Boa Vista do Sul (um homem de 81 anos) e Alvorada (um homem de 59 anos).

O Estado tem 2.050 casos confirmados de Covid-19 em 166 municípios. Porto Alegre concentra a maioria das ocorrências, com mais de 470.

Os dados atualizados do coronavírus no Rio Grande do Sul podem ser conferidos em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

