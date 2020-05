Polícia Aves silvestres vendidas em redes sociais são apreendidas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Operação Voo Livre ocorreu no bairro Restinga Foto: Polícia Civil/Divulgação Operação Voo Livre ocorreu no bairro Restinga. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta quarta-feira (06), cinco aves silvestres em uma residência no bairro Restinga, na Zona Sul Porto Alegre. A Operação Voo Livre foi realizada pela Delegacia do Meio Ambiente.

Segundo a delegada Marina Goltz, um mandado de busca e apreensão foi cumprido no local devido a uma investigação sobre a venda ilegal de aves silvestres por meio de redes sociais.

“Foram apreendidos um canário da terra, um pintagol, um coleiro, uma caturrita e um ring neck azul. Este último trata-se de uma ave exótica, que precisa de autorização dos órgãos ambientais para criação. A ação faz parte da Operação Voo Livre, que busca coibir crimes contra aves silvestre”, relatou a delegada.

As aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama. O proprietário da residência onde foram encontradas as aves responderá por crime ambiental.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Polícia