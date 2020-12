Colunistas Governo federal vai atrás de políticos e beneficiários que receberam auxílio emergencial irregular

Por Flavio Pereira | 22 de dezembro de 2020

No Rio Grande do Sul, TCU apurou entre beneficiários, 697 políticos com patrimônio superior a R$ 300 mil. (Foto: Reprodução)

O governo federal está finalizando o pente fino nos casos de políticos e outros beneficiários que receberam de forma irregular, recursos do auxílio emergencial. Somente no Rio Grande do Sul, 697 candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador com patrimônio de R$ 300 mil até R$ 8 milhões, receberam o benefício.

Levantamento realizado pelo TCU (Tribunal de Contas da União), identificou 10,7 mil candidatos com patrimônio de mais de R$ 300 mil e que mesmo assim receberam o auxílio emergencial.

Cruzamento de dados feito pelo tribunal, identificou 10,7 mil candidatos nessa situação e outros 1,3 mil com patrimônio superior a R$ 1 milhão e que obtiveram o benefício durante a pandemia do novo coronavírus.

O Ministro Bruno Dantas autorizou a divulgação da lista com os nomes de todos os beneficiários.

Mensagens pedirão devolução de valores

O governo federal começa a encaminhar SMS a 2,6 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial sem ter direito a ele alertando para as consequências. As mensagens de texto pedirão a devolução dos valores recebidos irregularmente.

O Ministério da Cidadania estima conseguir R$ 1,5 bilhão se cada beneficiário que recebeu o dinheiro sem se enquadrar nas condições devolvesse ao menos uma parcela de R$ 600.

Para mandar o valor de volta ao governo é preciso acessar o site específico que será informado na mensagem, e gerar uma Guia de Recolhimento da União.

Justiça revogou prisão domiciliar e tornozeleira do ex-secretário Alberto Beltrame

A Operação Álcool 70%, deflagrada pela Polícia Federal para apurar denúncias de irregularidades na gestão de recursos do combate ao covid-19 no Pará, envolve o governador Helder Barbalho e diversos nomes do governo. Até Porto Alegre figurou na lista de operações realizadas pela PF.

A novidade é que foi revogada a medida que determinou prisão domiciliar e uso de tornozeleira pelo ex-secretário de Saúde Pública do Pará, o gaúcho Alberto Beltrame.

PSOL e PT podem dar ao governo gaúcho os votos para aumento do ICMS

O governo gaúcho conseguiu amenizar o cenário desfavorável à aprovação do projeto que prorroga o aumento do ICMS. O MDB admitiu ontem liberar sua bancada, desde que sejam promovidas alterações propondo uma redução gradual dos impostos.

Sem contar com todos os votos do PP, partido do líder do governo, Frederico Antunes, e do PSDB, o fato inusitado é que poderão vir do PSOL e do PT, os votos salvadores, se o Piratini atender pedidos pontuais destes partidos.

PGR pede que Fux restabeleça a ordem na Lei da Ficha Limpa

O novo ministro do STF, Kassio Nunes Marques, causou alvoroço ao atender pedido do PDT e suspender trecho da Lei da Ficha Limpa, livrando políticos que concorreram nas eleições municipais de 2020, acusados de crimes como tráfico de drogas, racismo e lavagem de dinheiro, dentre outros ilícitos. A decisão do ministro ignorou o princípio da anualidade, e o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pede que o presidente do STF Luiz Fux restabeleça a ordem.

