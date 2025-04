Geral Governo federal vai criar banco de dados com códigos de identificação de celulares para recuperar aparelhos roubados

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

A medida será implementada no âmbito do programa Celular Seguro. (Foto: Reprodução)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai criar um banco de dados com todos os IMEIs – códigos de identificação – de celulares no Brasil. O objetivo é facilitar a identificação e recuperação de aparelhos roubados.

A medida será implementada no âmbito do programa Celular Seguro. Com este banco de dados, brasileiros poderão consultar o número de IMEI de um aparelho para identificar se ele foi roubado.

Ao ser roubado, o usuário poderá atualizar a situação de seu celular. Com isso, o aparelho vai começar a figurar entre os telefones identificados como roubado, com restrição de uso.

Para saber quais celulares estão restritos, basta acessar o aplicativo Celular Seguro, e entrar no campo de informação “Celulares com Restrição”. Em seguida, basta digitar o código IMEI do seu celular ou utilizar a opção de leitura de código de barras do aparelho também.

Novidades

A Anatel e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) iniciaram nesta segunda-feira uma nova fase do programa Celular Seguro. A iniciativa tem como objetivo combater o roubo e o furto de aparelhos celulares em todo o país.

Nesta nova etapa, o usuário passa a contar com duas opções caso seja vítima de roubo ou furto: o “Bloqueio Total” e o “Modo Recuperação”.

Bloqueio Total

O Bloqueio Total é a medida mais rigorosa para impedir o uso de um celular roubado ou furtado. Quando acionado, desativa completamente a linha telefônica, as contas vinculadas às instituições parceiras e o IMEI do aparelho — número único que identifica o dispositivo na rede de telefonia móvel, uma espécie de CPF do celular.

Com o IMEI bloqueado, o celular não consegue mais se conectar a nenhuma rede de telecomunicação, tornando-se inutilizável mesmo com a troca do chip. Essa medida visa desestimular roubos e furtos, já que o aparelho perde seu valor de revenda no mercado ilegal.

Entretanto, o bloqueio total tem um efeito colateral: caso a vítima recupere o celular, não poderá simplesmente inserir um novo chip e utilizá-lo. Será necessário seguir um processo burocrático para reverter a restrição.

Modo Recuperação

O Modo Recuperação permite bloquear a linha telefônica e as contas vinculadas às instituições parceiras, sem desativar o IMEI do aparelho. Nesse caso, o IMEI é incluído em uma lista de restrição.

Se alguém ativar uma nova linha em um dispositivo com IMEI restrito, o novo usuário receberá uma mensagem automática via WhatsApp, solicitando que o celular seja levado à delegacia mais próxima para esclarecimentos.

Caso o celular seja recuperado, ele poderá ser reutilizado imediatamente após a instalação de um novo chip. Essa alternativa é especialmente útil em casos de perda ou extravio, quando há possibilidade de o proprietário reencontrar o aparelho.

Como encontrar

O número IMEI do aparelho pode ser encontrado de diferentes formas:

– Na caixa do celular, geralmente impresso na embalagem.

– Atrás da bateria, para modelos com bateria removível.

– No próprio aparelho, abra o discador e digite: *#06#.

ATENÇÃO: Celulares que utilizam mais de um SIM Card (chip) possuem um número de IMEI para cada chip. Por isso, é necessário verificar cada um dos IMEIs individualmente. Faça a verificação mesmo que o aparelho seja novo. As informações são do jornal O Globo.

