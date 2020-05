Rio Grande do Sul Governo gaúcho abre licitação para restaurante no Centro Administrativo Fernando Ferrari

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Centro Administrativo Fernando Ferrari abriga 13 órgãos e secretarias do Poder Executivo Foto: Leandro Osório/Especial/Palácio Piratini Centro Administrativo Fernando Ferrari abriga 13 órgãos e secretarias do Poder Executivo. (Foto: Leandro Osório/Especial/Palácio Piratini) Foto: Leandro Osório/Especial/Palácio Piratini

A concessão de espaço para instalação de restaurante e lancheria no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, está entre as licitações previstas para esta semana pela Subsecretaria da Celic (Central de Licitações) do governo gaúcho.

As empresas interessadas na oferta do serviço no complexo, sede de 13 órgãos e secretarias do Poder Executivo e por onde circulam cerca de 4,5 mil servidores estaduais, serão conhecidas na quinta-feira (07).

Além dessa licitação, outros 18 certames estão programados para esta semana, entre eles a contratação de empresas terceirizadas para fornecimento de mão de obra solicitada por diversas secretarias. Para a Secretaria da Fazenda, estão previstos cinco postos de trabalho (três engenheiros e dois arquitetos), enquanto na Brigada Militar a demanda é pela prestação do serviço de assistência social. No Detran, o pedido é de empresa para prestação de serviços gerais, com profissionais para as vagas de servente de limpeza, recepcionistas, copeiros, entre outros.

Ao longo desta semana, também estão agendados certames para fornecimento de diversos tipos de materiais e cestas básicas. Para mais detalhes sobre cada processo, acesse o site www.celic.rs.gov.br e informe o número do edital ou do processo.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações promovidas pelo governo do Rio Grande do Sul e ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade, conforme o governo gaúcho. A Celic é vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

