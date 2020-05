Rio Grande do Sul Corpo de Bombeiros inicia curso de formação, e Polícia Civil retoma aulas presenciais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Durante as aulas, cada turma terá, no máximo, 30 pessoas Foto: Divulgação

Em cumprimento à programação para reposição planejada de efetivos ligados à Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, duas instituições dão sequência aos seus cursos de formação nesta segunda-feira (04).

Na Polícia Civil, 324 candidatos aos cargos de delegado, escrivão e inspetor retomam as aulas presenciais que foram suspensas em razão das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. No Corpo de Bombeiros, que havia adiado o chamamento inicialmente previsto para março, começa a instrução para 80 novos soldados.

O governador Eduardo Leite autorizou no dia 16 de abril o seguimento das etapas de concursos paralisadas pela decretação do estado de calamidade pública desde 19 de março. A decisão leva em conta a responsabilidade em manter plenas condições para os serviços essenciais da segurança pública, dando continuidade à reposição programada de efetivo conforme o cronograma anunciado em novembro de 2019.

O calendário de chamamento prevê a inserção de 4.459 servidores da secretaria e da Secretaria da Administração Penitenciária até 2022. O chamamento realizado em etapas evita a ocorrência de defasagens pelas aposentadorias.

Como parte das precauções adotadas para preservar a saúde de todos os instrutores e candidatos, os novos alunos soldados do Corpo de Bombeiros que entregaram na quinta-feira (30) a documentação final para início do curso de formação também receberam vacina contra a influenza. Cada candidato ganhou um kit com máscara, luva e álcool em gel e foram formadas filas para o atendimento, respeitando a distância de dois metros entre cada pessoa. Durante as aulas, cada turma terá, no máximo, 30 pessoas, respeitando o limite estabelecido pelo decreto de calamidade pública estadual.

O mesmo critério será observado para a retomada das aulas presenciais dos candidatos aos cargos de delegado, inspetor e escrivão da Polícia Civil, que começaram o curso de formação no início de março e, após o decreto de calamidade, deram continuidade a seis disciplinas teóricas por meio da modalidade de ensino à distância. Agora, os candidatos retornam às aulas na Academia da Polícia Civil, em Porto Alegre, para realizar as atividades práticas e as disciplinas que não puderam ser ministradas a distância por envolverem sistema e conteúdo sigiloso.

Nas duas instituições, serão postergadas para o período final dos cursos as atividades que envolvam maior contato físico, como a disciplina de defesa pessoal, por exemplo. A expectativa é de que os novos soldados e os delegados e agentes estejam formados até o final do ano.

