Pessoas que se recuperaram da Covid-19 e depois tiveram resultado positivo em teste não foram reinfectadas, afirma a OMS

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Foto: Reprodução

Pessoas que se recuperaram da Covid-19 e, depois de semanas, tiveram resultado positivo em teste para detectar o coronavírus não foram reinfectadas, disse neste domingo (03) a líder técnica da OMS (Organização Mundial da Saúde), Maria van Kerkhove.

Ela afirmou que os testes estão reagindo com células mortas que emergem durante o processo de cicatrização dos pulmões. “Não são vírus ativos, não é reinfecção, nem reativação”, explicou. Os resultados positivos em pessoas já curadas acontecem porque os testes do tipo PCR , ou moleculares, analisam o material genético do coronavírus.

Maria disse, no entanto, que os cientistas ainda não sabem com certeza se doentes que se curaram e desenvolveram anticorpos estão imunizados, qual a potência da imunidade e por quanto tempo ela dura.

