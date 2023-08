Rio Grande do Sul Governo gaúcho abre processo para escolha da logomarca do Bicentenário da Imigração Alemã no Estado

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

O Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul será celebrado em 25 de julho de 2024. (Foto: Freepik)

Dando continuidade à organização das atividades que serão realizadas ao longo do próximo ano em comemoração ao Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, que será celebrado em 25 de julho de 2024, o governo do Estado iniciou o processo de escolha da logomarca oficial do evento.

Duas propostas serão submetidas à votação das entidades integrantes da comissão listadas no decreto oficial. A definição ocorrerá em uma reunião com os representantes de todas as instituições no dia 17 deste mês.

O subsecretário da Justiça e Integridade Institucional da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e presidente da comissão oficial, Rafael Gessinger, destacou a importância das ações. “O Bicentenário da Imigração Alemã é uma festa da integração humana e da alegria. Por meio das atividades, celebramos a formação do Rio Grande do Sul, saudando a importância dos imigrantes e dos encontros culturais”, afirmou.

O planejamento para 2024 tem a participação transversal de várias secretarias e de dezenas de entidades, com o apoio logístico da Secretaria da Cultura. “Um dos papéis do governo é o de fomentar as ações realizadas pelas instituições e pelos municípios e dar visibilidade a elas, marcando o grande evento com ações pontuais de dimensão simbólica e, ao mesmo tempo, de grande repercussão”, afirmou o diretor do Departamento de Memória e Patrimônio da pasta, Eduardo Hahn.

Para isso, em parceria com a Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) e com a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul), o governo do Estado está reunindo, por meio de formulários, as programações dos eventos alusivos ao bicentenário. Todo o conteúdo será disponibilizado em uma página no site da Secretaria da Cultura e receberá a logomarca oficial das comemorações, promovendo o alinhamento de todas as atividades.

Logomarca

A Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul, por meio da equipe de publicidade, intermediou o processo de criação da logomarca. A agência contratada apresentou duas propostas que refletem sobre o bicentenário da imigração alemã.

Na primeira, os 200 anos da imigração alemã são retratados com números entrelaçados, criando conexões entre si e representando a união de pessoas diferentes. A logomarca é humanizada ao ser ilustrada com pessoas. Já na segunda opção, menos literal e mais artística, a agência apostou na representação do movimento, de pessoas em transição, da migração do processo de ir de um lugar a outro.

Em ambas as opções, o tipo de letra é a Futura, fonte criada na Alemanha, em 1927, por Paul Renner, e inspirada no Bauhaus.

Governo gaúcho abre processo para escolha da logomarca do Bicentenário da Imigração Alemã no Estado

