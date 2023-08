Com a formalização da acusação, o brasileiro virou réu no caso e será julgado. Desde janeiro, quando foi ouvido pela polícia pela segunda vez e se contradisse, Daniel está em prisão preventiva, sob a alegação de risco de fuga. Ele não tem direito a fiança e seguirá no mesmo presídio, nos arredores de Barcelona, enquanto aguarda o julgamento, que deve acontecer no fim deste ano.

A juíza responsável pela investigação disse que encontrou evidências de irregularidades por parte do jogador, que alega ter feito sexo consensual com a mulher que o acusa de estupro.

O brasileiro mudou a sua versão sobre os fatos pelo menos três vezes. Na primeira vez em que falou sobre o caso, em um programa de TV da Espanha, ele afirmou que não conhecida a denunciante.

Em abril, já preso, declarou à juíza responsável pelo caso que manteve relações sexuais consensuais com a jovem sem penetração. Ele argumentou ter mentido em um primeiro momento para ocultar a relação extraconjugal da esposa, a modelo espanhola Joanna Sanz, que posteriormente pediu a separação.

Em uma última versão, o atleta reconheceu que houve penetração, mas repetiu que a relação foi consensual, o que a suposta vítima nega.