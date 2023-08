Esporte França goleia o Panamá por 6 a 3 e se classifica em primeiro no grupo do Brasil na Copa Feminina

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A França poupou titulares na partida contra o Panamá Foto: Reprodução/Twitter Fifa A França poupou titulares na partida contra o Panamá. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de sair perdendo logo no início do jogo, a França se impôs e goleou o Panamá por 6 a 3, na manhã desta quarta-feira (2), garantindo a sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina e a primeira colocação no Grupo F – o mesmo do Brasil –, com sete pontos.

A partida foi realizada no Allianz Stadium, em Sydney, na Austrália. As panamenhas entraram em campo já eliminadas e deixaram a Copa sem pontuar, na lanterna do grupo, que também conta com a Jamaica, que avançou para o mata-mata após empatar com a Seleção Brasileira.

Diani (três vezes), Lakrar, Le Garrec e Vicki Bècho garantiram o triunfo francês. Marta Cox, Pinzón e Cedeño marcaram para as panamenhas.

O Panamá abriu o placar com um golaço de Marta Cox a um minuto e meio. No entanto, a França, não se abalou e se impôs na partida mesmo com várias atletas reservas em campo. Renard, Le Sommer, Toletti e Karchaoui foram poupadas, por exemplo. Aos poucos, as chances criadas aumentaram e foram aproveitadas, com uma goleada construída antes do intervalo: 4 a 1.

Com o jogo praticamente definido, a França pisou no freio no início do segundo tempo. O Panamá cresceu em campo e conseguiu chegar com perigo e marcar mais duas vezes. Mesmo sem forçar, a França também fez mais dois.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/franca-goleia-o-panama-por-6-a-3-e-se-classifica-em-primeiro-no-grupo-do-brasil-na-copa-feminina/

França goleia o Panamá por 6 a 3 e se classifica em primeiro no grupo do Brasil na Copa Feminina

2023-08-02