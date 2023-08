Esporte Seleção Brasileira empata com a Jamaica em 0 a 0 e se despede da Copa do Mundo Feminina na primeira fase

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

As brasileiras não conseguiram superar a defesa jamaicana no Melbourne Rectangular Stadium Foto: Reprodução/Twitter Fifa As brasileiras não conseguiram superar a defesa jamaicana no Melbourne Rectangular Stadium. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

A Seleção Brasileira empatou em 0 a 0 com a Jamaica, na manhã desta quarta-feira (2), em partida válida pelo Grupo F da Copa do Mundo Feminina, no Melbourne Rectangular Stadium, na Austrália. O resultado eliminou o Brasil do Mundial.

Com a craque Marta em campo desde o início do jogo, no primeiro tempo o Brasil somou sete finalizações, mas teve dificuldades para furar a defesa jamaicana. A camisa 10 se movimentou muito, e a Seleção teve 76% de posse de bola, mas errou passes, priorizou muitos cruzamentos e faltou qualidade na frente do gol.

A primeira chance do Brasil foi aos 4 minutos, quando Debinha tentou passar pela marcação, e a bola sobrou para Marta chutar em cima de Spencer. Aos 6, Antônia cruzou, Allyson Swaby afastou de cabeça, e Ary Borges bateu torto na sobra, sem perigo.

Aos 10, o Brasil chegou com perigo. Rafaelle carregou a bola pelo meio e tocou para Debinha, que rolou para Marta. A camisa 10 chutou prensado, enquanto Ary Borges, livre, se desesperou pedindo o passe.

Aso 12, Adriana arriscou de fora da área, e Spencer encaixou a defesa. Aos 15, Tamires cruzou alto, e Luana escorou de cabeça direto nas mãos de Spencer.

Quatro minutos depois, Debinha recebeu pela direita e tentou o passe para Marta dentro da área. A bola escapou da camisa 10 e, após um bate e rebate, chegou em Tamires, que finalizou rasteiro. Spencer defendeu.

Aos 23, Tamires jogou a bola na área, e Ary Borges, livre pelo meio, cabeceou para fora. Aos 28, Tamires bateu de primeira na bola alçada por Ary Borges, mas a goleira defendeu no cantinho em dois tempos.

Apesar da pressão, o Brasil não teve chances claras de gol no primeiro tempo. A Jamaica não levou perigo à defesa brasileira.

Segundo tempo

A Jamaica começou o segundo tempo atacando. Aos 4 minutos, Shaw recebeu isolada dentro da área, encarou Kathellen e chutou cruzado. Ninguém apareceu na pequena área para completar.

Com uma atuação fraca e precisando vencer a partida, o Brasil tentava chegar ao ataque, mas não conseguia levar perigo às adversárias.

Aos 33 minutos, a Seleção quase contou com a ajuda das jamaicanas. Allyson Swaby tentou cortar o cruzamento de Luana, e a bola tomou o caminho do gol, mas Spencer defendeu, mesmo atrapalhada por Blackwood.

Aos 36, quase a Jamaica abriu o placar. Shaw escapou com perigo e, mesmo no meio de Kathellen e Tamires, chutou da entrada da área, por cima do gol.

O desespero começou a tomar conta das brasileiras. Aos 37, Ary Borges recebeu livre de Bia Zaneratto e chutou torto para fora. Um minuto depois, Geyse encarou a marcação de Blackwood e bateu cruzado em cima de Spencer.

Aos 41, o Brasil teve chance de abrir o placar. Debinha recebeu com liberdade pela esquerda, invadiu a área e chutou em cima de Spencer. Aos 45, Andressa Alves bateu com categoria uma falta na entrada da área, e a goleira defendeu em dois tempos.

Aos 47, Washington invadiu a área em um lance de perigo e chutou em cima da marcação brasileira.

Com o empate, a Copa do Mundo Feminina acabou para o Brasil. A Seleção teve dificuldades na construção de jogadas e se despediu, ainda na fase de grupos, com uma atuação ruim. A partida também marcou a despedida da craque Marta de Copas do Mundo.

Pelo Grupo F, França, com 7 pontos, e Jamaica, com 5, avançaram para as oitavas de final. O Brasil somou 4 pontos. Panamá não pontuou.

