Esporte Craque Marta anuncia a sua despedida de Copas do Mundo: "Fim da linha para mim"

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Aos 37 anos, Marta fez sua sexta participação em Mundiais Foto: Reprodução/Twitter Fifa Aos 37 anos, Marta fez sua sexta participação em Mundiais. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

Após a eliminação do Brasil, a craque Marta anunciou a sua despedida de Copas do Mundo. Ela fez nesta quarta-feira (2), contra a Jamaica, na Austrália, o seu último jogo na história do torneio. Com o empate sem gols em Melbourne, a Seleção Brasileira deixou a competição na fase de grupos.

“Estou grata pela oportunidade que tive e muito contente com tudo isso que vem acontecendo com o futebol feminino do nosso Brasil e do mundo. Para mim, é o fim da linha agora, para elas, só o começo”, disse a jogadora.

Aos 37 anos, Marta fez sua sexta participação em Mundiais. Com 17 gols, ela é a maior artilheira da história do torneio, entre homens e mulheres. “É difícil falar. Não era, nos meus piores pesadelos, a Copa que sonhava. É só o começo. Povo brasileiro pedia renovação, está tendo a renovação, a única velha sou eu e talvez a Tamires perto de mim. A maioria do time é de meninas talentosas com caminho enorme pela frente. Termino aqui, mas elas continuam”, acrescentou.

A camisa 10 do Brasil analisou o empate sem gols com as jamaicanas. Para Marta, houve problemas de comunicação e faltou paciência ao time para trabalhar melhor a bola perto da área. “Sabíamos que elas chegariam dessa maneira. Faltou mais paciência para a gente, os números não mentem: só uma equipe queria jogar. Elas entraram para se defender e encontrar uma bola para a número 11. Essas horas precisa de paciência e manter a bola perto da área, porque qualquer deslize encontraríamos algo, coisas que poderiam ter acontecido. Agora é seguir em frente”, comentou.

Marta reforçou a necessidade de renovação da Seleção e de apoio do público. Ela também lembrou que em 2024 haverá Jogos Olímpicos. “Confio no trabalho feito, tenho total convicção de que, se der continuidade, vai dar certo. Temos que nos apegar às coisas positivas, aos familiares, o apoio ao futebol feminino. Entramos como favoritas e não fizemos o suficiente para sair com a vitória. Temos talento, uma equipe forte, mas não deu certo hoje. Agora é levantar a cabeça. Elas têm chão pela frente e não pode jogar pedra no primeiro obstáculo que aparece.”

