Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Brasil empatou com a Jamaica e foi eliminado do Mundial Foto: José Cruz/Agência Brasil Brasília (DF), 31/07/2023, - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona a lei que institui o Programa Escola em Tempo Integral, no Palácio do Planalto. Participam da cerimônia o ministro da Educação, Camilo Santana, parlamentares e outras autoridades. Foto: José Cruz/Agência Brasil Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a saída da Seleção Feminina de futebol da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (02), e afirmou que o governo seguirá investindo no futebol feminino. A equipe empatou com a Jamaica e foi eliminada da competição que acontece na Austrália e Nova Zelândia.

“Infelizmente a seleção feminina não se classificou para as oitavas de final da Copa. O Brasil torceu até o último segundo. Agora é seguir investindo ainda mais no futebol feminino. Valeu pela garra”, escreveu o presidente nas redes sociais.

Com quatro pontos, o Brasil terminou em terceiro no grupo F, atrás da própria Jamaica, com cinco pontos, e da França, que bateu o Panamá por 6 a 3 e chegou a sete pontos, em primeiro.

Apesar da tradição no futebol masculino, a seleção brasileira feminina nunca venceu a Copa do Mundo, cuja primeira edição foi realizada em 1991. O Brasil é candidato para sediar o próximo mundial das mulheres, em 2027. A escolha do local da próxima Copa será feita em maio de 2024, no congresso anual da Fifa.

2023-08-02