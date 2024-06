Rio Grande do Sul Governo gaúcho apresenta balanço de 30 dias após início das enchentes

O Rio Grande do Sul passa pela maior catástrofe meteorológica da história do Estado. Foto: Maurício Tonetto/Secom O Rio Grande do Sul passa pela maior catástrofe meteorológica da história do Estado. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite apresentou, nesta quinta-feira (30), o balanço das ações realizadas pelo Estado nos primeiros 30 dias após a enchente histórica que assola o Rio Grande do Sul. Foi apresentado o Mapa Único do Plano Rio Grande (MUP), uma estratégia de mapeamento a partir de imagens de satélite que está otimizando o direcionamento de políticas públicas.

A maior catástrofe meteorológica da história do Estado fez o Executivo gaúcho anunciar a liberação de R$ 658,8 milhões para ações de apoio aos municípios e às famílias afetadas.

“Atravessamos diversas etapas desde o primeiro momento em que fizemos os alertas a respeito das chuvas. Passamos por uma fase de resposta, com salvamentos e restabelecimento de serviços, e estruturamos o Plano Rio Grande, que norteará as ações futuras. Estamos atuando em todas as frentes para reconstruir o Estado. Isso passa por pilares financeiros, fiscais e técnicos. O governo precisa ter as condições de responder à altura das necessidades, e é isso que estamos pleiteando junto ao governo federal”, afirmou o governador.

O montante de R$ 658,8 milhões abrange os seguintes aportes:

R$ 148 milhões na modalidade Fundo a Fundo da Defesa Civil do Estado;

R$ 117,7 milhões para a conservação de estradas;

R$ 100 milhões para o programa Volta por Cima;

R$ 60 milhões para Aluguel Social e Estadia Solidária;

R$ 60 milhões em horas-máquina para desobstrução de vias urbanas;

R$ 45,1 para a rede hospitalar;

R$ 41,8 milhões para o programa A Casa é Sua – Calamidades;

R$ 40 milhões em horas-máquina para estradas vicinais;

R$ 12,7 milhões para custeio da Atenção Primária;

R$ 12 milhões para o Auxílio Abrigamento;

R$ 12 milhões para a contratação de equipes de saúde mental;

R$ 9,5 milhões para outras medidas de enfrentamento da crise.

Para acelerar o processo de restabelecimento, o governo criou o Plano Rio Grande, o Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) e a Secretaria da Reconstrução Gaúcha. O plano tem como objetivo executar as ações necessárias ao enfrentamento das consequências da enchente histórica. O fundo concentrará os recursos destinados à recuperação do Estado. E a secretaria conduzirá boa parte dos trabalhos de reconstrução.

