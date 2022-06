Rio Grande do Sul Governo gaúcho assina protocolo de intenções para viabilizar centro de montagem de aviões em Guaíba

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

Cerimônia no Piratini firma protocolo de intenções para viabilizar centro tecnológico e unidade de montagem de aeronaves no RS Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior assinou, nesta quarta-feira (29), em cerimônia no Palácio Piratini, um protocolo de intenções entre o governo do Estado e a Aeromot para viabilizar um centro tecnológico aeronáutico com uma unidade de montagem de aeronaves.

A empresa estima que o investimento total para o empreendimento será de R$ 300 milhões. A unidade vai ser instalada no Distrito Industrial de Guaíba e, já na primeira fase, serão investidos cerca de R$ 80 milhões. O documento também foi assinado pelo CEO da Aeromot, Guilherme Cunha.

O governador lembrou da vocação do Rio Grande do Sul no segmento da aviação, marcada pelo pioneirismo da Varig, primeira companhia aérea do Brasil, que encerrou as atividades nos anos 2000.

“É um passo muito importante para o nosso Estado, que teve no passado uma grande vocação aeronáutica. A partir desta assinatura, poderemos retomar essa vocação com uma montadora de aeronaves e um centro de tecnologia no município de Guaíba, gerando emprego e renda e desenvolvimento econômico”, disse o governador.

Além da montagem de aeronaves e fabricação de componentes e peças aeronáuticas, o empreendimento será um ambiente favorável para o desenvolvimento de programas de offset (contrapartidas tecnológicas e comerciais), transferência de tecnologia e pesquisa e desenvolvimento.

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin disse que o Estado movimentou todas as bases necessárias para possibilitar o investimento. “O Rio Grande do Sul tem mão de obra muito qualificada e ambiente totalmente propício e excepcional para que, com a união de todos os entes envolvidos, este projeto possa ser desenvolvido gerando emprego e renda para os gaúchos e para o município de Guaíba, valorizando o Distrito Industrial, com a possibilidade de transformar o local em mais um grande polo tecnológico no Estado”, disse.

Como contrapartida do Estado, o protocolo estabelece o apoio em processos com órgãos estaduais e relativos a programas de fomento e incentivos. Depois de cumpridas as etapas de licenciamentos ambientais e de aprovações nos órgãos reguladores de aviação civil, as obras do projeto devem ter início já em 2023.

De acordo com a Aeromot, cerca de 1,3 mil empregos serão gerados, sendo 500 postos diretos e 800 indiretos. “Esse centro de desenvolvimento tecnológico e de montagem de aviões é a concretização de um plano muito bem embasado, planejado e que busca retomar o protagonismo do Rio Grande do Sul no mercado aeronáutico”, destacou o CEO da Aeromot, Guilherme Cunha.

