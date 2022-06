Porto Alegre Serviços para a comunidade LGBTQIA+ ocorrem nesta quinta no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Acões foram planejadas pela Coordenação de Direitos de Diversidade Sexual e Gênero da Secretaria de Desenvolvimento Social Foto: Maria Ana Krack/PMPA (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre programou duas ações para comemorar a luta pelos direitos das pessoas LBGTQIA+ e a celebração da diversidade. As atividades foram planejadas pela Coordenação de Direitos de Diversidade Sexual e Gênero da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Nesta quinta-feira (30), diversos parceiros que atuam junto à proteção e defesa da comunidade estarão reunidos no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, das 10h às 16h. A Secretaria Municipal da Saúde vai promover a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe, e a unidade móvel Fique Sabendo vai realizar testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C.

Representantes da Delegacia de Combate à Intolerância e do Ministério Público vão esclarecer dúvidas sobre os diretos das pessoas que sofrem preconceito sexual ou de gênero. E para levar mais cor ao evento, o salão de beleza Esmalteria vai fazer pintura artística em quem quiser marcar na pele o apoio à luta contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+.

Dados

De acordo com a pesquisa publicada pelo IBGE em maio de 2022, Porto Alegre é a capital com o maior número de pessoas que se declaram homossexuais ou bissexuais, com 5,1%.

Em todo o País, 1,8% da população adulta afirmou que sente atração por pessoas do sexo oposto ou tanto por homens quanto por mulheres. O valor representa pelo menos 2,9 milhões de brasileiros maiores de 18 anos.

Parada

Neste domingo, 3, a Parada de Luta encerra as atividades do Mês do Orgulho com uma seleção especial de shows. A festa começa ao meio-dia na Redenção e, às 15h30, começa o deslocamento até a Orla do Gasômetro.

A parada é organizada por representantes LGBTQIA+ e tem o apoio da prefeitura, por meio da SMDS, com o financiamento da infraestrutura de palco, banheiros químicos, limpeza pela equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana e apoio da Empresa Pública de Transporte e Circulação no trânsito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre