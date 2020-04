Economia Governo gaúcho autoriza prefeitos da Região Metropolitana de Porto Alegre a reabrirem o comércio

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

(Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE) Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE

Em transmissão pela internet na tarde desta quinta-feira (30), o governo do Rio Grande do Sul apresentou o plano para liberação gradual das atividades econômicas no Estado durante a pandemia de coronavírus.

O distanciamento controlado, que entrará em vigor em 6 de maio, prevê a definição de bandeiras de quatro cores – amarelo, laranja, vermelho e preto –, que serão os indicadores para o nível de restrições em cada região do Estado.

Durante a apresentação, o governador Eduardo Leite anunciou que um decreto estadual transitório, que vigora a partir desta sexta-feira (1º) até o início do distanciamento controlado, autoriza que os prefeitos da Região Metropolitana de Porto Alegre liberem a reabertura do comércio em seus municípios desde que atendam as condições de proteção à Covid-19, por meio de decretos municipais.

O mesmo decreto do governo do Estado fecha o comércio nas regiões de Passo Fundo e Lajeado devido a surtos de coronavírus.

O governador também anunciou que será obrigatório o uso de máscaras no transporte público em todo o Rio Grande do Sul. A medida também considera táxis e aplicativos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia