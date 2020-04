Rio Grande do Sul Uso de máscaras passa a ser obrigatório no Trensurb

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Limpeza nos trens para prevenção contra o coronavírus. Foto: Angelo Pieretti/Trensurb

Conforme determinação do governo do Estado do Rio Grande do Sul, divulgada em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (30), o uso de máscaras de proteção passa a ser obrigatório no metrô a partir desta sexta-feira (1º). A medida busca contribuir na prevenção da propagação da Covid-19.

Nesta semana, a Trensurb lançou nova fase de uma campanha de comunicação referente à prevenção da doença, já recomendando o uso de máscaras nos trens e estações. Com o decreto do governo do Estado, ainda a ser publicado, essa recomendação passa a ser uma exigência.

O uso de máscaras caseiras em locais públicos é recomendado pelo Ministério da Saúde e tem sido adotado como medida preventiva à transmissão do novo coronavírus em várias partes do mundo, tendo como base estudos diversos sobre as formas de contágio da Covid e outras doenças respiratórias.

A empresa lembra, no entanto, que apesar do uso de máscaras contribuir, não garante que o contágio será evitado. Por isso, é importante seguir evitando sair de casa e, quando for necessário circular por outros locais, continuar adotando outras medidas de prevenção e higiene.

As novas peças da campanha da Trensurb são veiculadas por meio de avisos sonoros no metrô, na programação do Canal Você – que conta com monitores nos trens e estações – e nos perfis da Trensurb nas redes sociais.

