Rio Grande do Sul Governo publica decreto em caráter transitório para funcionamento do comércio

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Compartilhe esta notícia:







Eduardo Leite fez transmissão ao vivo para atualizar as medidas de enfrentamento ao coronavírus no Estado. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Eduardo Leite fez transmissão ao vivo para atualizar as medidas de enfrentamento ao coronavírus no Estado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Estado lançará, até sexta-feira (1º/5), um decreto de transição que ficará vigente até a publicação da norma que definirá o distanciamento social controlado no Estado. Na prática, as regras transitórias devem valer pela semana que vem para que o distanciamento controlado seja implementado na primeira quinzena de maio.

Uma vez que o decreto vigente vence nesta quinta-feira (30) e o modelo do distanciamento controlado ainda está sendo elaborado, torna-se necessária a criação de uma normativa temporária. “Queremos aguardar a apresentação de sugestões por parte das entidades, que terão até domingo (3) para contribuir. Com diálogo, construiremos algo que fará sentido para todos”, explicou o governador Eduardo Leite, durante transmissão ao vivo nesta quinta.

Nas últimas semanas, observou-se o crescimento de casos confirmados de Covid-19 e de óbitos nas regiões dos Vales e do Norte do Estado. Na região metropolitana de Porto Alegre, que era considerada a de pior cenário, a situação se estabilizou. Portanto, o governo do Estado decidiu que as restrições mais rígidas e a vedação ao comércio passa a valer, durante esse caráter transitório, nas regiões dos Vales e Norte do Estado.

Na Região Metropolitana, os prefeitos de cada cidade terão autonomia para, observando a realidade e os indicadores, e mediante justificativa, reabrir o comércio. Os protocolos de segurança, como higienização constante e proibição de aglomerações, seguem valendo em todos os casos de reabertura.

No entanto, com a proximidade do Dia das Mães, data que envolve grande movimentação comercial, o decreto permitirá a possibilidade de compras via drive thru, take away (pague e leve) e delivery, mesmo nas cidades dos Vales e do Norte gaúcho. “Entendemos que o comércio pode e deve ter, minimamente, condições de extrair alguma receita com a data comemorativa, porque projetamos conviver com esse cenário de restrições por um longo período”, explicou o governador.

O decreto ainda trará a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público estadual – ônibus e trem –, incluindo o transporte individual feito por táxis e carros de aplicativos.

A liberação de funcionamento de centros de formação de condutores e a ampliação da capacidade de frequentadores de missas, templos e cultos ficarão definidas de acordo com os protocolos estabelecidos por segmentação regional e de setor econômico. Por enquanto, valem as regras até então definidas pelo Estado.

O decreto transitório também trará detalhes sobre o funcionamento das aulas da rede pública e privada no Estado, cujas regras podem ser consultadas aqui.

Restrições mais rígidas e vedação ao comércio estão valendo, em caráter transitório, nos seguintes municípios:

Região Norte

• Água Santa

• Almirante Tamandaré do Sul

• Alto Alegre

• André da Rocha

• Arvorezinha

• Barracão

• Barros Cassal

• Cacique Doble

• Camargo

• Campos Borges

• Capão Bonito do Sul

• Carazinho

• Casca

• Caseiros

• Ciríaco

• Coqueiros do Sul

• Coxilha

• David Canabarro

• Ernestina

• Espumoso

• Fontoura Xavier

• Gentil

• Ibiaçá

• Ibiraiaras

• Ibirapuitã

• Itapuca

• Lagoa dos Três Cantos

• Lagoa Vermelha

• Lagoão

• Machadinho

• Marau

• Mato Castelhano

• Maximiliano de Almeida

• Montauri

• Mormaço

• Muliterno

• Não-Me-Toque

• Nicolau Vergueiro

• Nova Alvorada

• Paim Filho

• Passo Fundo

• Pontão

• Sananduva

• Santa Cecília do Sul

• Santo Antônio do Palma

• Santo Antônio do Planalto

• Santo Expedito do Sul

• São Domingos do Sul

• São João da Urtiga

• São José do Ouro

• Serafina Corrêa

• Sertão

• Soledade

• Tapejara

• Tapera

• Tio Hugo

• Tunas

• Tupanci do Sul

• Vanini

• Victor Graeff

• Vila Lângaro

• Vila Maria

Região dos Vales

• Anta Gorda

• Arroio do Meio

• Bom Retiro do Sul

• Boqueirão do Leão

• Canudos do Vale

• Capitão

• Colinas

• Coqueiro Baixo

• Cruzeiro do Sul

• Dois Lajeados

• Doutor Ricardo

• Encantado

• Estrela

• Fazenda Vilanova

• Forquetinha

• Ilópolis

• Imigrante

• Lajeado

• Marques de Souza

• Muçum

• Nova Bréscia

• Paverama

• Poço das Antas

• Pouso Novo

• Progresso

• Putinga

• Relvado

• Roca Sales

• Santa Clara do Sul

• São José do Herval

• São Valentim do Sul

• Sério

• Taquari

• Teutônia

• Travesseiro

• Vespasiano Correa

• Westfalia

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul