Rio Grande do Sul Governo gaúcho autoriza projeto para trem de passageiros entre Porto Alegre e Gramado; viagem terá uma hora

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Plano prevê início das operações no ano de 2032. (Foto: Freepik)

Em cerimônia realizada nessa quinta-feira (7) no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite anunciou o sinal-verde a um plano de implantação, operação e exploração privada de ferrovia para transporte de passageiros entre Porto Alegre e Gramado (Serra Gaúcha). A estrutura prevê duas vias (ida e volta), cada qual com viagem de duração estimada em uma hora.

O anúncio foi feito na presença do titular da Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella, e de representantes da empresa Sultrens, sediada em Canoas e responsável tanto pelo projeto quanto pelo valor total a ser investido, de R$ 4,5 bilhões.

Se tudo correr conforme o esperado, a nova opção estará dispinível em sete anos (ou seja, a partir de 2032) mediante outorga de exploração com validade de 99 anos. A estimativa é de que a obra gere 6.747 empregos diretos e outros 15.976 indiretos, totalizando 22.723 postos de trabalho ao longo de sua implantação e operação.

A ideia é ligar as duas cidades de forma direta, em trajeto que passará por outras 19, em percurso com 27 cruzamentos rodoferroviários, 15 pontes e viadutos (incluindo uma estrutura sobre o trecho da rodovia federal conhecido como “Freeway”), além de nove túneis.

As estações de saída e chegada estarão localizadas cerca de 700 metrps do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e na Avenida das Hortênsias, entre Gramado e a vizinha Canela.

Além de proporcionar maior conforto e segurança a usuários e turistas, a ferrovia deve representar um marco na logística e a mobilidade do Rio Grande do Sul. Isso porque envolve uma alternativa moderna de transporte híbrido, com trens movidos a eletricidade e diesel, reduzindo acidentes rodoviários e a emissão de poluentes na atmosfera.

O projeto impulsionará o turismo, aumentará a arrecadação de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e de outros tributos municipais, além de proporcionar um salto em termos de infraestrutura e a mobilidade.

A proposta foi viabilizada em cerca de um ano de análises técnicas e pareceres jurídicos conduzidos por órgãos como a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a própria Selt, que garantiram a segurança jurídica e a viabilidade do projeto. A Secretaria também será responsável pela fiscalização do contrato, com o recebimento de relatórios trimestrais da empresa.

Administrador da Sul Trens, Renato Ely ressaltou durante o evento: “A implantação da ferrovia marca o início de um grande desafio e, ao mesmo tempo, de uma nova era para os transportes no Rio Grande do Sul. Ofereceremos uma viagem mais confiável, confortável e segura”.

(Marcello Campos)

2025-08-07