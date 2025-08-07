Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Líder do partido de Bolsonaro na Câmara dos Deputados nega acordo com o presidente da Casa por anistia e pede desculpas pela ocupação do plenário

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Deputados de oposição ocuparam a Mesa Diretora da Câmara. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), atenuou nessa quinta-feira (7) o discurso radical entoado durante o bloqueio dos trabalhos, esta semana, e pediu desculpas. Ele afirmou ainda que não houve acordo com o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) para a votação da anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro.

Em um plenário esvaziado, Cavalcante esclareceu que o que houve foi um compromisso dos principais líderes partidários para apoiar a inclusão da anistia e do fim do foro privilegiado na pauta de votações. Ele pediu desculpas a Motta e negou que a oposição tenha chantageado o presidente da Câmara.

“O presidente Hugo Motta não foi chantageado por nós e não se comprometeu com pauta nenhuma conosco. Não é comportamento da direita chantagear ninguém, nem ao presidente da Câmara e nem do Senado. Mas é importante lembrar que há parlamentares sendo chantageados por ministros do STF”, disse o líder do PL.

Cerca de 50 deputados bolsonaristas ocuparam por cerca de 30 horas o plenário da Câmara. A desocupação só aconteceu após um acordo que teve entre os fiadores o ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL).

Em resposta a Cavalcante, o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), disse que o que houve foi “motim e sequestro do plenário”. “Dizem que só saem se votar a anistia. Como isso não é chantagem? É o que? E o que o (deputado) Eduardo Bolsonaro está fazendo todos os dias nos Estados Unidos? É chantagem ou não?”, indagou o petista.

Entre as duas falas, Motta se manifestou brevemente. De acordo com ele, “o que houve ontem foi um dia de muitos desafios”. “O importante que se diga é que o que é inegociável é a nossa democracia”, afirmou.

Nessa quinta, o presidente da Câmara dos Deputados declarou, em entrevista coletiva, que não fez acordo com a oposição para retomada dos trabalhos do Plenário, após protestos motivados pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Plenário retomou as votações nesta manhã.

“A presidência da Câmara é inegociável, quero que isso fique bem claro”, afirmou. Ele desmentiu reportagens veiculadas na imprensa sobre uma suposta negociação para o retorno das atividades no Plenário. “A retomada dos trabalhos não está vinculada a nenhuma pauta”, disse. “O presidente da Câmara não negocia suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com ninguém”, declarou. As informações são do jornal Valor Econômico e da Agência Câmara de Notícias.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Impeachment de Alexandre de Moraes: deputado federal Nikolas Ferreira anuncia 41 senadores a favor
Governo Lula avalia que a decisão de Alexandre de Moraes unificou a direita, mas mantém respaldo ao ministro do Supremo
https://www.osul.com.br/lider-do-partido-de-bolsonaro-na-camara-dos-deputados-nega-acordo-com-o-presidente-da-casa-por-anistia-e-pede-desculpas-pela-ocupacao-do-plenario/ Líder do partido de Bolsonaro na Câmara dos Deputados nega acordo com o presidente da Casa por anistia e pede desculpas pela ocupação do plenário 2025-08-07
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Transporte Solidário de Porto Alegre registra 6 mil passageiros desde junho
Celebridades Faustão é internado e passa por novo transplante
Mundo Por causa da compra de petróleo da Rússia, a Índia recebe mais castigo de Trump
Economia Exportações brasileiras cresceram 4,8% em julho
Rio Grande do Sul Governo gaúcho autoriza projeto para trem de passageiros entre Porto Alegre e Gramado; viagem terá uma hora
Política Governadores de oposição se reúnem e cobram do governo Lula pacote para amenizar tarifaço de Trump
Política Estratégia: governo Lula busca “dividir” o Centrão com a distribuição de novos cargos
Política Flávio x Michelle: prisão de Bolsonaro amplia disputa por espaço político na direita
Brasil Ministro do Supremo Dias Toffoli trava investigações sobre fraudes no INSS
Brasil Fraudes contra INSS envolvem roubo de dados, uso de IA e até ocultação de cadáveres; entenda
Pode te interessar

Política Governo Lula avalia que a decisão de Alexandre de Moraes unificou a direita, mas mantém respaldo ao ministro do Supremo

Política Impeachment de Alexandre de Moraes: deputado federal Nikolas Ferreira anuncia 41 senadores a favor

Política Câmara dos Deputados: após motim bolsonarista, presidente da Casa deve debater fim do foro privilegiado com líderes

Política Alexandre de Moraes autoriza equipe de médicos a visitar Bolsonaro