Rio Grande do Sul Governo gaúcho cria chave Pix oficial para receber doações às vítimas das enchentes

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A medida busca disponibilizar um canal seguro para canalizar as doações. Foto: Divulgação A medida busca disponibilizar um canal seguro para canalizar as doações. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo gaúcho criou a conta SOS Rio Grande do Sul, no Banrisul, para receber doações em dinheiro daqueles que quiserem ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul na última semana.

Foi estabelecida uma chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38) que já está disponível para que empresas e pessoas físicas possam repassar qualquer valor de forma segura, em um canal oficial.

Dados oficiais da conta Pix SOS Rio Grande do Sul:

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Os valores serão geridos pelo Piratini em parceria com entidades reconhecidas no trabalho de assistência social e ajuda humanitária. A medida busca disponibilizar um canal seguro para canalizar as doações, que serão aplicadas, conforme o governo, de forma transparente, com auditoria e fiscalização do poder público. Podem ser feitas doações de qualquer valor.

O Estado já anunciou as primeiras medidas e aportes para a reconstrução das cidades, com R$ 1 bilhão em linhas especiais de crédito por meio do Banrisul, repasses de R$ 20 milhões para garantir o atendimento de saúde nas comunidades atingidas e ajuda financeira para as famílias mais vulneráveis por meio do programa Volta Por Cima.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, destacou, ainda, que as doações serão importantes para ajudar no restabelecimento da economia das cidades que foram devastadas, reestruturando o meio de vida das pessoas que perderam seus locais de trabalho, negócios e moradia.

“Vamos fazer a gestão desses recursos para que cheguem naqueles que mais precisam, ajudando a reerguer pequenos comerciantes que foram afetados e a reconstruir condições dignas de moradia para quem perdeu tudo”, afirmou.

“O Estado vai se encarregar da reconstrução da infraestrutura das cidades, mas essas pessoas vão precisar de apoio para que possam se reerguer e restabelecer suas condições de vida”, enfatizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-cria-chave-pix-oficial-para-receber-doacoes-as-vitimas-das-enchentes/

Governo gaúcho cria chave Pix oficial para receber doações às vítimas das enchentes

2023-09-09