Rio Grande do Sul Chuva na primeira semana de setembro supera a média do mês no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

Em alguns locais, o acumulado de chuva passou dos 300 mm, o que significa praticamente dobrar a média normal de chuva para um mês de setembro. Foto: Divulgação/CNM Em alguns locais, o acumulado de chuva passou dos 300 mm, o que significa praticamente dobrar a média normal de chuva para um mês de setembro. (Foto: Divulgação/CNM) Foto: Divulgação/CNM

Setembro deste ano já entrou para a história climática gaúcha pela dramática situação causada por volumes de chuva muito excessivos e de forma generalizada sobre o Estado e em apenas uma semana.

Entre os dias 1º e 8 deste mês, dois eventos de chuvas intensas puderam ser observados no Rio Grande do Sul. O primeiro deles, o pior, entre os dias 1 e 4 de setembro, foi o que gerou as grandes enchentes observadas na região dos Vales do Caí e do Taquari. Em vários locais choveu mais de 100 milímetros (mm) somente no primeiro fim de semana.

Em apenas 8 dias, o volume de chuva acumulado sobre o Rio Grande do Sul superou a média para setembro. A precipitação para o Rio Grande do Sul mostra que a média de chuva para setembro em geral não supera os 180 milímetros (mm), na maioria das áreas gaúchas.

Volumes médios com até 220 mm em setembro são encontrados nas regiões mais elevadas de Planalto e Serra. No extremo Sudoeste, onde está a região de Uruguaiana, por exemplo, ou na região do Chuí, as médias são as mais baixas do estado, de até 140 mm.

Essas médias foram calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia baseadas em volumes de precipitações coletados no período de 30 anos, de 1991 a 2020.

A média climatológica é um valor de referência usado para fazer comparações, para saber se choveu mais ou menos do que o normal. Para o mês de setembro, um volume de chuva de 200 mm significa que choveu acima do normal em praticamente todo o Rio Grande do Sul.

O volume de chuva contabilizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, do dia primeiro de setembro até 9 horas da manhã do dia 8 de setembro superou os 200 mm em muitas áreas do Rio Grande do Sul. Em alguns locais, o acumulado de chuva passou dos 300 mm, o que significa praticamente dobrar a média normal de chuva para um mês de setembro. Foi o que aconteceu, por exemplo, na região de Passo Fundo, de Cruz Alta ou em Serafina Correa.

Confira os volumes de chuva mais elevados registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, no período de 1 a 8 de setembro de 2023 até às 9 horas da manhã.

Passo Fundo: 373,3 mm (média: 165 mm)

Serafina Correa: 345,0 mm (média: 177 mm – quase o dobro da média)

Cruz Alta: 341 mm (média: 162 mm; 160 mm entre os dias 3 e 4 de setembro)

Ibirubá: 298,8 mm (média: 177 mm)

São Luiz Gonzaga: 279,2 mm (média: 194 mm)

Palmeira das Missões: 277,6 mm (média: 189 mm)

Cambará do Sul: 252,2 mm (174 mm)

Soledade: 244,4 mm (média: 180 mm)

Vacaria: 239,6 mm (média: 176 mm)

Caxias do Sul: 235,1 mm (média: 192 mm)

Santiago: 228,2 mm (195 mm)

Bom Jesus: 225,6 mm (média: 166 mm)

Em Porto Alegre, o acumulado de chuva neste período foi de 143,8 mm, muito próximo da média climatológica para setembro que é de 148 mm.

A expectativa é de mais chuva para a segunda semana de setembro, que poderá se tornar um dos setembros mais chuvosos da história no Estado.

