Após uma semana com o distanciamento controlado em vigor no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite anunciou, nesta segunda-feira (18), a criação de um comitê técnico, com a participação de especialistas, para fazer um acompanhamento semanal dos critérios que determinam a cor das bandeiras e o respectivo nível de restrição nos municípios gaúchos.

“É um modelo aberto, inovador e inédito, por isso, será analisado constantemente. Estamos recebendo análises, sugestões e críticas. Mas faremos qualquer alteração somente mediante análise criteriosa com base científica. É por isso que estamos constituindo um novo comitê técnico específico para analisar e acompanhar o distanciamento controlado”, disse Leite durante transmissão na internet.

Ainda em estruturação, essa equipe será ouvida, assim como os demais comitês já criados para subsidiar as decisões do Gabinete de Crise, seguindo dados e informações de base científica. “Nada vai ser feito com motivação política, por pressão ou por demanda específica de um setor ou segmento”, reforçou o governador.

Conforme a atualização divulgada no sábado (16), nesta semana as 20 regiões do RS ficaram com bandeiras amarelas ou laranjas. Em relação à semana anterior, houve duas mudanças: a região de Lajeado, que estava na bandeira vermelha, passou para a laranja, e a região de Uruguaiana, que estava classificada como amarela, passou para a laranja.

Para consultar o mapa e a bandeira de cada cidade, acesse o site do distanciamento controlado.

