Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

O objetivo do Qualisilvi-RS é traçar um panorama do setor de base florestal no Estado, suas potencialidades e seus gargalos Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi O objetivo do Qualisilvi-RS é traçar um panorama do setor de base florestal no Estado, suas potencialidades e seus gargalos - Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta quarta-feira (12), a criação do Plano Estadual para o Qualisilvi-RS (Qualificação e Desenvolvimento do Setor de Florestas Plantadas no Estado do Rio Grande do Sul), com o objetivo de traçar um panorama sobre o setor de base florestal no Estado, suas potencialidades e gargalos. O anúncio foi feito durante a instalação da Frente Parlamentar da Silvicultura na Assembleia Legislativa.

O Qualisilvi-RS, que será coordenado pela Seapi (Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação), será instruído por meio de decreto a ser assinado nos próximos dias pelo governador Eduardo Leite. O plano deverá ser revisado com periodicidade mínima de 10 anos, podendo ser alterado ou modificado a qualquer tempo. Estiveram presentes no ato o titular da Seapi, Giovani Feltes, e o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

No Rio Grande do Sul, quatro espécies se destacam pelo tamanho de suas áreas de produção: o eucalipto, com cerca de 700 mil hectares; o pinus, com aproximadamente 300 mil hectares; a acácia-negra, com quase 80 mil hectares; e a erva-mate, espécie florestal nativa e não madeireira, com cerca de 28 mil hectares.

“A Seapi reconhece a importância estratégica da base florestal como atividade agrícola sustentável. Essa qualificação e a criação de parâmetros para o desenvolvimento do setor é essencial para o incremento das florestas plantadas, atividade econômica imprescindível para o Rio Grande do Sul”, disse Feltes. A Seapi é a instituição responsável pela Política Estadual das Florestas Plantadas e pela operação do cadastro florestal no Estado.

Lemos destacou que o conhecimento agregado e as mudanças nas legislações ambientais permitem que o governo seja mais assertivo nas discussões. “O Qualisilvi-RS dá encaminhamento para o futuro da silvicultura no Estado. Sabemos da sua importância para o ambiente e para as mudanças climáticas, mas também para ampliar a participação na economia e desenvolver novos negócios com tecnologia”, ressaltou.

Para o diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Seapi, Ricardo Felicetti, o Qualisilvi-RS surge como um instrumento de modernização da base florestal do Rio Grande do Sul e atende às demandas do setor e dos produtores florestais, além de proporcionar benefícios à cadeia produtiva e ao Estado como um todo.

Entre os objetivos do Qualisilvi-RS estão:

Fortalecer as instituições governamentais e incluir o setor florestal nos programas do governo estadual;

Estabelecer e manter o Sistema Estadual de Informações Florestais;

Qualificar e incentivar os produtores florestais;

Incentivar a atração de investimentos de base florestal;

Fomentar a adequação e a criação de condições de crédito oferecidas no sistema bancário do Rio Grande do Sul para cultivos de ciclo longo, seus sistemas produtivos e manejos;

Promover a pesquisa e o desenvolvimento voltado às florestas plantadas, seus produtos e subprodutos;

Expandir a área plantada no território estadual;

Promover a educação florestal, divulgação e promoção do setor florestal gaúcho.

