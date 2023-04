Inter Inter anuncia a contratação do meio-campista Rômulo

12 de abril de 2023

Jogador assina contrato de empréstimo com opção de compra até dezembro de 2023 Foto: Divulgação/Inter Ele assina contrato de empréstimo com opção de compra até dezembro de 2023. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O Inter concluiu as negociações e anunciou a contratação do meio-campista Rômulo. Ele assina contrato de empréstimo com opção de compra até dezembro de 2023. O jogador estava defendendo o Athletic no Campeonato Mineiro.

Rômulo foi destaque do Athletic, semifinalista do estadual mineiro. Formado pelo Desportivo Brasil, ele teve passagem destacada nas categorias de base do Cruzeiro e disputou duas temporadas pelo La Serena, do Chile.

Na temporada passada, foi contrato pelo Juventude, mas jogou apenas oito partidas. Na atual temporada, ele disputou o mesmo número de partidas do ano passado e marcou um gol.

Ficha técnica:

Nome: Rômulo Zanre Zwarg

Data de nascimento: 01/03/2000 (23 anos)

Local de nascimento: Campo Grande-MS

Altura: 1,82m

Carreira:

2017 | Desportivo Brasil-SP

2018 | Cruzeiro

2020 | La Serena (Chile)

2022 | Juventude

2023 | Athletic-MG

2023 | Internacional

