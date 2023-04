Rio Grande do Sul Universidade Estadual do Rio Grande do Sul publica edital de vagas remanescentes para cursos de graduação

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Inscrições podem ser feitas de 13 a 24 de abril Foto: Divulgação Inscrições podem ser feitas de 13 a 24 de abril. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) abriu vagas em 18 cursos de graduação para ingresso por meio das notas do Ensino Médio. As inscrições estarão abertas entre 13 e 24 de abril e devem ser feitas pela internet, na Central do Candidato.

São 738 vagas remanescentes do Sisu para ingresso em cursos ofertados em diferentes regiões do Estado. Metade das vagas são para candidatos economicamente hipossuficientes, negros, pardos e indígenas (em conformidade com a população no Estado). Além disso, há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

A seleção ocorrerá por meio da análise do desempenho nas disciplinas de língua portuguesa e matemática ao longo do Ensino Médio. O resultado será divulgado em 8 de maio, e as aulas começam no dia 7 de agosto.

Mais informações sobre o processo seletivo

Cursos e unidades universitárias onde há vagas:

Administração (Rural e Agroindustrial): Cachoeira do Sul, Encantado, Erechim e Tapes;

Administração (Sistemas e Serviços de Saúde): Porto Alegre;

Administração Pública: Frederico Westphalen;

Agroecologia: Santa Cruz do Sul;

Agronomia: Cachoeira do Sul, Sananduva, Santana do Livramento, São Luiz Gonzaga, Três Passos e Vacaria;

Artes Visuais: Porto Alegre;

Ciência e Tecnologia de Alimentos: Caxias do Sul, Cruz Alta e Encantado;

Ciências Biológicas: Litoral Norte – Osório;

Dança: Porto Alegre;

Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial: Santana do Livramento;

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia: Bento Gonçalves, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul;

Engenharia de Computação: Guaíba;

Engenharia de Controle e Automação: Porto Alegre;

Engenharia de Energia: Porto Alegre;

Gestão Ambiental: Botucaraí – Soledade, Erechim, Hortênsias, São Borja e Tapes;

Letras: Porto Alegre;

Música: Porto Alegre;

Pedagogia: Alegrete, Bagé, Cruz Alta, Litoral Norte-Osório e São Luiz Gonzaga;

Teatro: Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/universidade-estadual-do-rio-grande-do-sul-publica-edital-de-vagas-remanescentes-para-cursos-de-graduacao/

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul publica edital de vagas remanescentes para cursos de graduação

2023-04-12