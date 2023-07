Esporte Governo gaúcho define horário de expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

A Seleção Brasileira busca o seu primeiro título mundial. Foto: Thais Magalhães/CBF A Seleção Brasileira busca o seu primeiro título mundial. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

O governo do Rio Grande do Sul publicou, nesta quinta-feira (20), na segunda edição do Diário Oficial do Estado (DOE), o Decreto 57.115, que permite a adoção de horário excepcional de trabalho para servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações durante as partidas da Seleção Brasileira feminina de futebol na Copa do Mundo. A competição acontece até o dia 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia.

De acordo com a orientação, em dias de jogos da Seleção Brasileira feminina, o expediente começará duas horas após o término da partida. As horas não trabalhadas deverão ser compensadas, conforme indicação e aprovação das chefias imediatas. O período para compensação será de 1º de agosto de 2023 a 29 de fevereiro de 2024.

O decreto indica, ainda, que os serviços considerados essenciais deverão assegurar integral preservação e funcionamento do atendimento.

Jogos da Seleção

A estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina acontecerá no dia 24 de julho, uma segunda-feira, às 8h (horário de Brasília), contra o Panamá. A partida correrá no Hindmarsh Stadium, em Adelaide. O segundo jogo será no sábado, dia 29 de julho, contra a França, às 7h, no Sidney Football Stadium, em Sidney. Na última rodada da primeira fase, o Brasil joga contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, quarta-feira, às 7h, no Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne.

Caso avance na competição, o torcedor brasileiro terá de acordar ainda mais cedo. Se a Seleção Brasileira avançar no primeiro lugar do Grupo F, jogará as oitavas de final no dia 8 de agosto, às 8h; caso contrário, se terminar a fase de grupos na segunda colocação, enfrentará o primeiro colocado do Grupo H no mesmo dia, mas às 5h.

Nas quartas de final, se seguir adiante na competição, jogará no dia 12 de agosto. Em caso de classificação no primeiro lugar do Grupo F, às 7h30min. Se a Canarinho se classificar na segunda colocação, disputará seu confronto na madrugada brasileira, às 4h. Semifinal e final são no mesmo horário, às 7h, nos dias 16 e 20 de agosto, respectivamente.

