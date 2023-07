Rio Grande do Sul As cidades gaúchas de Rio Grande e Alvorada estão entre as 50 mais violentas do Brasil

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Ranking do Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem como critério o índice de homicídios. (Foto: EBC)

Ranking divulgado nesta quinta-feira (20) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Púbica coloca duas cidades gaúchas entre as 50 mais violentas do País, no que se refere aos índices de homicídio registrados em 2022. Enquanto Rio Grande (Litoral Sul) ocupa o 24º lugar, com 53,2 assassinatos por 100 mil habitantes, Alvorada (Região Metropolitana de Porto Alegre) aparece na 41ª posição, com uma taxa de 44,8.

Apesar do dado negativo, na estatística estadual o governo do Rio Grande do Sul registra redução nas estatísticas desse tipo de crime. Em maio o menor número de assassinatos para qualquer mês desde o início da série histórica, em 2010. Junho também acompanhou a retração dos indicadores, com queda de 7,5%.

Já em Porto Alegre, a baixa foi mais expressiva, chegando a 13,8% na comparação com igual período do ano passado. De janeiro a junho, houve uma oscilação de alta de 3%. Na avaliação da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a melhoria nos indicadores se deve a ações táticas, operacionais e investigativas, em paralelo a investimentos no setor.

Lista completa

O mesmo levantamento tem municípios da Bahia nas quatro primeiras colocações: Jequié (88,8), Santo Antônio de Jesus (88,3), Simões Filho (87,4) e Camaçari (82,1). Em quinto consta Cabo de Santo Agostinho (PE), seguida por Sorriso (MT) e Altamira (PA). Confira, a seguir, a lista completa.

1. Jequié (BA): 88,8/100.

2. Santo Antônio de Jesus (BA): 88,3/100.

3. Simões Filho (BA): 87,4/100.

4. Camaçari (BA): 82,1/100.

5. Cabo de Santo Agostinho (PE): 81,2/100.

6. Sorriso (MT): 70,5/100.

7. Altamira (PA): 70,5/100.

8. Macapá (AP): 70/100.

9. Feira de Santana (BA): 68,5/100.

10. Juazeiro (BA):68,3/100.

11. Teixeira de Freitas (BA): 66,8/100.

12. Salvador (BA): 66/100.

13. Mossoró (RN): 63,5/100.

14. Ilhéu (BA): 62,1/100.

15. Itaituba (PA): 61,6/100.

16. Itaguaí (RJ): 61,6/100.

17. Queimados (RJ): 61,2/100.

18. Luís Eduardo Magalhães (BA): 56,5/100.

19. Eunápolis (BA): 56,3/100.

20. Santa Rita (PB): 56/100.

21. Maracanaú (CE): 55,9/100.

22. Angra dos Reis (RJ): 55,5/100.

23. Manaus (AM): 53,4/100.

24. Rio Grande (RS): 53,2/100.

25. Alagoinhas (BA): 53/100.

26. Marabá (PA): 51,8/100.

27. Vitória de Santo Antão (PE): 51,5/100.

28. Itabaiana (SE): 51,2/100.

29. Caucaia (CE): 51,2/100.

30. São Lourenço da Mata (PE): 50,3/100.

31. Santana (AP): 49,4/100.

32. Paragominas (PA): 49,3/100.

33. Patos (PB): 47,5/100.

34. Paranaguá (PR): 47,3/100.

35. Parauapebas (PA): 46,9/100.

36. Macaé (RJ): 46,7/100.

37. Caxias (MA): 46,5/100.

38. Parnaíba (PI): 46,3/100.

39. Garanhuns (PE): 44,9/100.

40. São Gonçalo do Amarante (RN): 44,9/100.

41. Alvorada (RS): 44,8/100.

42. Jaboatão dos Guararapes (PE): 44,6/100.

43. Duque de Caxias (RJ): 44,3/100.

44. Almirante Tamandaré (PR): 44,2/100.

45. Castanhal (PA): 44,2/100.

46. Campo Largo (PR): 43,3/100.

47. Porto Velho (RO): 42,1/100.

48. Ji-Paraná (RO): 41,8/100.

49. Belford Roxo (RJ): 41,8/100.

50. Marituba (PA): 41,6/100.

