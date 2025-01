Educação Governo gaúcho empossa 2,3 mil diretores da rede estadual de ensino

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com a participação de 2,3 mil diretores eleitos, o ato reforçou o compromisso com a excelência na liderança escolar. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Auditório Araújo Vianna, famoso na capital gaúcha por ser o cenário de grandes atrações musicais, recebeu um público diferente nessa quinta-feira (16), com os olhares da plateia voltados para celebrar a posse dos novos diretores de escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul. A cerimônia simbolizou a conclusão de um inovador processo de seleção, pois os gestores eleitos passaram, pela primeira vez, por etapas de avaliação e capacitação para assumir o cargo.

Com a participação de 2,3 mil diretores eleitos, o ato reforçou o compromisso com a excelência na liderança escolar. “Esse evento simboliza a união entre governo, gestores escolares e comunidades, reafirmando um pacto coletivo pela educação de qualidade no Rio Grande do Sul. Seguiremos atuando para valorizar cada vez mais os gestores como protagonistas de uma política educacional transformadora, que prepare nossa juventude para os desafios do futuro”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Ao lado da secretária da Educação, Raquel Teixeira, o governador apresentou as metas da educação para os próximos anos. Em seguida, realizaram um ato simbólico de posse dos 2,3 mil novos diretores, representados por um profissional eleito de cada uma das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Antes da solenidade, ao longo de toda manhã, os diretores também participaram de uma jornada formativa sobre diversos temas do universo educativo.

Em seu pronunciamento no evento, Leite também destacou realizações dos dois ciclos de governo até agora, que impactam positivamente estudantes, professores e a infraestrutura escolar, como o pagamento do piso nacional de professores, a nomeação de 1.542 novos docentes após uma década sem concursos, a retomada de promoções para mais de 23 mil professores e a ampliação do programa Professor do Amanhã, que promove por meio da concessão de bolsas a formação de educadores nas áreas mais demandadas.

“O serviço público é mais do que uma vaga de emprego, é uma missão de vida, é servir à sociedade. Isso é de um enorme valor. Escolher o serviço público na educação é ainda mais nobre, porque tem íntima relação com a construção de um futuro. Cada um de vocês passou por uma eleição dentro da comunidade escolar e tem, portanto, uma responsabilidade, uma missão comum de melhorar a qualidade da educação”, reforçou Leite.

O governador lembrou ainda da expansão do Programa Todo Jovem na Escola, a implementação do Alfabetiza Tchê, a inédita entrega de uniformes escolares para todos os estudantes e a ampliação de escolas de tempo integral. Na melhoria da infraestrutura, mais de R$ 240 milhões foram investidos em reformas e obras, incluindo 360 escolas concluídas e outras 163 em andamento. “Com metas ambiciosas e uma gestão democrática consolidada, o Estado busca construir um legado educacional sólido para as próximas gerações”, ressaltou Leite.

O evento foi conduzido por dois estudantes de escolas públicas, que representaram o protagonismo juvenil da Rede Estadual. Maria Eduarda Barbosa, aluna do Instituto Estadual de Educação Doutor Bulcão, em Lavras, e Alexandre Barth, do Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart, em Chapada, foram os mestres da cerimônia, chamando os palestrantes ao palco. As informações são do Palácio Piratini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-empossa-23-mil-diretores-da-rede-estadual-de-ensino/

Governo gaúcho empossa 2,3 mil diretores da rede estadual de ensino

2025-01-16